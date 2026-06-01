Rafael Inclán, de 85 años, respondió con firmeza a los rumores sobre una supuesta bancarrota y que vivía en la calle, asegurando: “no estoy jodido”.

“En algún momento declaré que estaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen”. Rafael Inclán, actor.

El actor aclaró que si en algún momento se quejó de su situación económica fue un error, pero subrayó que actualmente tiene estabilidad gracias a su contrato de exclusividad con Televisa.

Rafael Inclán rechazó incluso el ofrecimiento de ayuda de José Luis Cordero “Pocholo”, quien le ofreció su casa, recordando que nunca pidió apoyo y que no vive en la calle.

Rafael Inclán, actor. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Rafael Inclán rechaza estar en bancarrota y vivir en la calle

Asumiendo su responsabilidad por haber dicho en algún momento que estaba en bancarrota, Rafael Inclán rechazó que su situación económica lo haya hecho vivir en la calle.

En una entrevista con Junket Entretenimiento, el actor aseguró “no estoy jodido” cuando se le cuestionó si realmente estaba viviendo en la calle, “si me quejé estaba mal”, apuntó.

Según Rafael Inclán, seguramente dio la queja públicamente por su situación económica, lo que llevó a la versión de que vivía en la calle, pero aseguró que no es así.

Incluso, Rafael Inclán dijo sentirse bendecido porque Televisa le tiene contrato de exclusividad, que aunque “no es muy grande”, por ello tiene un pago al mes.

Asimismo, subrayó que ya tiene varios años que su economía va bien y que si en algún momento no le fue bien fue porque “no me supe administrar”.

Rafael Inclán rechaza ofrecimiento de Pocholo de una casa

El actor Rafael Inclán dijo no estar en bancarrota e incluso rechazó la ayuda que Pocholo le brindó, diciéndole “no mame”.

Inclán dijo que su respuesta a Pocholo se debía a que él nunca le pidió la ayuda, así que era mejor que ya no le ofreciera su casa porque no vive en la calle.