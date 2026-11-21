La visita de Claudia Sheinbaum a China para participar en la cumbre APEC 2026 no solo generó atención por sus reuniones diplomáticas, sino también por la forma en que realizó sus traslados internacionales.

Durante el primer día del Corona Capital 2026, Damon Albarn, líder de Gorillaz, se refirió públicamente a la presidenta de México y destacó su decisión de viajar en vuelos comerciales.

No sé mucho de su presidenta pero el hecho de que haya viajado en clase turista (merece) mucho respeto Damon Albarn, líder de Gorillaz

El comentario del músico británico de 58 años de edad rápidamente llamó la atención del público y se sumó a las reacciones que provocó el viaje de Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China.

Damon Albarn sorprende en el Corona Capital al reconocer el viaje de Claudia Sheinbaum a China

Durante el primer día del festival Corona Capital 2026, Damon Albarn, vocalista de la agrupación Gorillaz, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por realizar sus traslados en vuelos comerciales.

Durante su presentación sobre el escenario, el músico británico se dirigió al público manifestando: “Son un país con un espíritu revolucionario. No sé mucho de su presidenta pero el hecho de que haya viajado en clase turista (merece) mucho respeto”.

El pronunciamiento del artista ocurrió en el contexto del viaje de la presidenta de México a China para participar en la Cumbre APEC 2026, un trayecto de 21 horas realizado en clase económica.

Previo a su salida desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Claudia Sheinbaum difundió un video sobre sus actividades programadas:

México es miembro de este foro, es de los países Asia Pacífico. Dentro de dos días, porque son 14 horas de diferencia, vamos a un evento con empresario de todos los países de la APEC. Después vamos a tener una reunión de gabinetes y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC. Ya les voy a ir platicando. Búsquenme en la mañanera que ahí me voy a conectar Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, durante su paso por el AICM, Claudia Sheinbaum “saludó a otros viajeros y se tomó fotos con ellos” y con la tripulación.

Viaje de Claudia Sheinbaum a APEC 2026 captó atención internacional

El vuelo en aerolínea comercial de la presidenta Claudia Sheinbaum captó la atención de medios internacionales y cobró notoriedad en plataformas digitales.

La cadena CNN reportó su llegada señalando que “se vio a Sheinbaum bajando de un autobús de enlace del aeropuerto, donde fue recibida por un funcionario chino en la pista”.

En la red social china Weibo, usuarios resaltaron la medida de austeridad en contraste con los aviones privados de otros mandatarios.

Entre los comentarios publicados en dicha plataforma, un usuario escribió: “La presidenta de México (de 64 años y doctora en ingeniería energética) llegó en un vuelo de China Southern Airlines en clase económica”, mientras que otro afirmó: “Es digno de elogio gastar el dinero de los contribuyentes con austeridad y asegurarse de que se utilice donde más se necesita, en lugar de malgastarlo en lujosos aviones privados o en gastos de viajes oficiales”.

Al término de sus reuniones de trabajo en la cumbre, Claudia Sheinbaum inició el regreso a México en un vuelo comercial de China Southern Airlines en clase económica con el fin de encabezar el desfile cívico-militar por el aniversario de la Revolución Mexicana.