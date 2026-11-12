El Corona Capital 2026 reveló los horarios de las presentaciones para su próxima edición, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Gorillaz, The Kooks, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y otros artistas encabezan el cartel.

Consulta cómo quedó distribuido el line up por día, escenario y hora para organizar tu recorrido y evitar perderte a tus bandas favoritas.

Corona Capital 2026: Horarios del viernes 20 de noviembre

Horario del escenario Corona:

Hot Milk: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.

Sofia Isella: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.

Chvrches: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

Yung Lean: 8:25 p.m. - 9:30 p.m.

Gorillaz: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

Friko: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Chezile: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

The Kooks: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.

Mumford & sons: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

Absolutely: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Violet Grohl: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

CMAT: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.

James Blake: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

Olive Jones: 3:40 p.m. - 4:00 p.m.

Thee Sinseers: 4:40 p.m. -5:20 p.m

Grace Ives: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

Durand Jones & The Indications: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.

Horario del escenario Viva Tent:

Darianna Everett: 3:30 p.m. - 4:00 p.m

Anna Luna: 4:30 p.m. - 5:00 p.m.

Model/actriz: 5:30 p.m - 6:10 p.m.

Rip Magic: 6:40 p.m. - 7:30 p.m.

JMSN: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Fcukers: 9:20 p.m. -10:40 p.m.

Jamie XX: 11:20 p.m. - 1:20 a.m.

Horario del viernes en el Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Corona Capital 2026: Horarios del sábado 21 de noviembre

Horario del escenario Corona:

Quarters: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.

Sawyer Hill: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.

Balu Brigada: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

Pierce the veil: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.

Twenty one pilots: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

We are scientists: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Dope Lemon: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

Mother Mother: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.

The Offspring: 9:30 p.m. -11:00 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

Militarie Gun: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Baby Queen: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

Maisie Peters: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.

Underworld: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

Jordana: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.

Strawerry Guy: 4:40 p.m. - 5:00 p.m.

ΣTella: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

BØRNS: 8:10 p.m. - 9:10 p.m.

Sebastien Tellier: 11:00 p.m. - 12:00 a.m.

Horario escenario Viva Tent:

Felipe Gordon: 3: 30 p.m. - 4:00 p.m

Ms*gloom: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.

Píncese Chelsea: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.

The Hellp: 6:40 p.m. - 9:30 p.m.

New Constellations: 8:00 p.m. - 9:00 p.m

Peaches: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.

Rikas: 11:20 p.m. - 12:20 a.m.

Horario del sábado en el Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Corona Capital 2026: Horarios del domingo 22 de noviembre

Horario del escenario Corona:

Ratboys: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.

Good Kid: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.

The Black Crowes: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

Lola Young: 8:20 p.m. - 9:20 p.m.

The Strokes: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

Bad Suns: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Manic Street Preachers: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

Bunt: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.

The XX: 9:30 p.m. - 10:45 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

Freak Slug: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.

Angine De Poitrine: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.

Johnny Marr: 7:10 p.m. - 8:10 p.m.

Lil Yachty: 10:00 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

Roar: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.

Tipling Rock: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.

Loyle Carner: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.

Tricky: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.

Horario del escenario Viva Tent:

Céline Dessberg: 3:30 p.m. - 4:00 p.m.

Moyka: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.

Ninajirachi: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.

Ela Minus: 6:40 p.m.7:30 p.m.

Purity Ring: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Rev Run: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.

Santigold: 11:20 p.m. - 12:50 a.m.