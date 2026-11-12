El Corona Capital 2026 reveló los horarios de las presentaciones para su próxima edición, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Gorillaz, The Kooks, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y otros artistas encabezan el cartel.

Consulta cómo quedó distribuido el line up por día, escenario y hora para organizar tu recorrido y evitar perderte a tus bandas favoritas.

Corona Capital 2026: Horarios del viernes 20 de noviembre

Horario del escenario Corona:

  • Hot Milk: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
  • Sofia Isella: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
  • Chvrches: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • Yung Lean: 8:25 p.m. - 9:30 p.m.
  • Gorillaz: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

  • Friko: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Chezile: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • The Kooks: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
  • Mumford & sons: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

  • Absolutely: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Violet Grohl: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • CMAT: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
  • James Blake: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

  • Olive Jones: 3:40 p.m. - 4:00 p.m.
  • Thee Sinseers: 4:40 p.m. -5:20 p.m
  • Grace Ives: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • Durand Jones & The Indications: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.

Horario del escenario Viva Tent:

  • Darianna Everett: 3:30 p.m. - 4:00 p.m
  • Anna Luna: 4:30 p.m. - 5:00 p.m.
  • Model/actriz: 5:30 p.m - 6:10 p.m.
  • Rip Magic: 6:40 p.m. - 7:30 p.m.
  • JMSN: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.
  • Fcukers: 9:20 p.m. -10:40 p.m.
  • Jamie XX: 11:20 p.m. - 1:20 a.m.
Horario del viernes en el Corona Capital 2026
Horario del viernes en el Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Corona Capital 2026: Horarios del sábado 21 de noviembre

Horario del escenario Corona:

  • Quarters: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
  • Sawyer Hill: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
  • Balu Brigada: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • Pierce the veil: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.
  • Twenty one pilots: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

  • We are scientists: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Dope Lemon: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • Mother Mother: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
  • The Offspring: 9:30 p.m. -11:00 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

  • Militarie Gun: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Baby Queen: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • Maisie Peters: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
  • Underworld: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

  • Jordana: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
  • Strawerry Guy: 4:40 p.m. - 5:00 p.m.
  • ΣTella: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • BØRNS: 8:10 p.m. - 9:10 p.m.
  • Sebastien Tellier: 11:00 p.m. - 12:00 a.m.

Horario escenario Viva Tent:

  • Felipe Gordon: 3: 30 p.m. - 4:00 p.m
  • Ms*gloom: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.
  • Píncese Chelsea: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.
  • The Hellp: 6:40 p.m. - 9:30 p.m.
  • New Constellations: 8:00 p.m. - 9:00 p.m
  • Peaches: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.
  • Rikas: 11:20 p.m. - 12:20 a.m.
Horario del sábado del Corona Capital
Horario del sábado en el Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Corona Capital 2026: Horarios del domingo 22 de noviembre

Horario del escenario Corona:

  • Ratboys: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
  • Good Kid: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
  • The Black Crowes: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • Lola Young: 8:20 p.m. - 9:20 p.m.
  • The Strokes: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.

Horario del escenario Doritos:

  • Bad Suns: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Manic Street Preachers: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • Bunt: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
  • The XX: 9:30 p.m. - 10:45 p.m.

Horario del escenario Corona Cero:

  • Freak Slug: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
  • Angine De Poitrine: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
  • Johnny Marr: 7:10 p.m. - 8:10 p.m.
  • Lil Yachty: 10:00 p.m. - 11:00 p.m.

Horario del escenario Nivea:

  • Roar: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
  • Tipling Rock: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
  • Loyle Carner: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
  • Tricky: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.

Horario del escenario Viva Tent:

  • Céline Dessberg: 3:30 p.m. - 4:00 p.m.
  • Moyka: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.
  • Ninajirachi: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.
  • Ela Minus: 6:40 p.m.7:30 p.m.
  • Purity Ring: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.
  • Rev Run: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.
  • Santigold: 11:20 p.m. - 12:50 a.m.
Horario del domingo Corona Capital 2026
Horario del domingo Corona Capital 2026 (Instagram/@CoronaCapital)