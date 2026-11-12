El Corona Capital 2026 reveló los horarios de las presentaciones para su próxima edición, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.
Gorillaz, The Kooks, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y otros artistas encabezan el cartel.
Consulta cómo quedó distribuido el line up por día, escenario y hora para organizar tu recorrido y evitar perderte a tus bandas favoritas.
Corona Capital 2026: Horarios del viernes 20 de noviembre
Horario del escenario Corona:
- Hot Milk: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
- Sofia Isella: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
- Chvrches: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- Yung Lean: 8:25 p.m. - 9:30 p.m.
- Gorillaz: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.
Horario del escenario Doritos:
- Friko: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Chezile: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- The Kooks: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
- Mumford & sons: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.
Horario del escenario Corona Cero:
- Absolutely: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Violet Grohl: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- CMAT: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
- James Blake: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.
Horario del escenario Nivea:
- Olive Jones: 3:40 p.m. - 4:00 p.m.
- Thee Sinseers: 4:40 p.m. -5:20 p.m
- Grace Ives: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- Durand Jones & The Indications: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.
Horario del escenario Viva Tent:
- Darianna Everett: 3:30 p.m. - 4:00 p.m
- Anna Luna: 4:30 p.m. - 5:00 p.m.
- Model/actriz: 5:30 p.m - 6:10 p.m.
- Rip Magic: 6:40 p.m. - 7:30 p.m.
- JMSN: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.
- Fcukers: 9:20 p.m. -10:40 p.m.
- Jamie XX: 11:20 p.m. - 1:20 a.m.
Corona Capital 2026: Horarios del sábado 21 de noviembre
Horario del escenario Corona:
- Quarters: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
- Sawyer Hill: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
- Balu Brigada: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- Pierce the veil: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.
- Twenty one pilots: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.
Horario del escenario Doritos:
- We are scientists: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Dope Lemon: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- Mother Mother: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
- The Offspring: 9:30 p.m. -11:00 p.m.
Horario del escenario Corona Cero:
- Militarie Gun: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Baby Queen: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- Maisie Peters: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
- Underworld: 9:30 p.m. - 11:00 p.m.
Horario del escenario Nivea:
- Jordana: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
- Strawerry Guy: 4:40 p.m. - 5:00 p.m.
- ΣTella: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- BØRNS: 8:10 p.m. - 9:10 p.m.
- Sebastien Tellier: 11:00 p.m. - 12:00 a.m.
Horario escenario Viva Tent:
- Felipe Gordon: 3: 30 p.m. - 4:00 p.m
- Ms*gloom: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.
- Píncese Chelsea: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.
- The Hellp: 6:40 p.m. - 9:30 p.m.
- New Constellations: 8:00 p.m. - 9:00 p.m
- Peaches: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.
- Rikas: 11:20 p.m. - 12:20 a.m.
Corona Capital 2026: Horarios del domingo 22 de noviembre
Horario del escenario Corona:
- Ratboys: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
- Good Kid: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
- The Black Crowes: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- Lola Young: 8:20 p.m. - 9:20 p.m.
- The Strokes: 11:00 p.m. - 1:00 a.m.
Horario del escenario Doritos:
- Bad Suns: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Manic Street Preachers: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- Bunt: 7:00 p.m. - 8:10 p.m.
- The XX: 9:30 p.m. - 10:45 p.m.
Horario del escenario Corona Cero:
- Freak Slug: 4:00 p.m. - 4:40 p.m.
- Angine De Poitrine: 5:20 p.m. - 6:10 p.m.
- Johnny Marr: 7:10 p.m. - 8:10 p.m.
- Lil Yachty: 10:00 p.m. - 11:00 p.m.
Horario del escenario Nivea:
- Roar: 3:20 p.m. - 4:00 p.m.
- Tipling Rock: 4:40 p.m. - 5:20 p.m.
- Loyle Carner: 6:10 p.m. - 7:00 p.m.
- Tricky: 8:10 p.m. - 9:30 p.m.
Horario del escenario Viva Tent:
- Céline Dessberg: 3:30 p.m. - 4:00 p.m.
- Moyka: 4:20 p.m. - 5:00 p.m.
- Ninajirachi: 5:30 p.m. - 6:10 p.m.
- Ela Minus: 6:40 p.m.7:30 p.m.
- Purity Ring: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.
- Rev Run: 9:40 p.m. - 10:40 p.m.
- Santigold: 11:20 p.m. - 12:50 a.m.