CNN, medio de comunicación estadounidense, destacó el viaje de 21 horas que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum en clase económica para llegar a China para su participación en el APEC 2026.

El medio resaltó que la presidenta fue recibida por funcionarios chinos en la pista del aeropuerto tras descender de un autobús de enlace.

Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum regresará a México también en clase económica de un vuelo comercial.

Se espera que Sheinbaum llegue a México para encabezar la ceremonia el el desfile cívico-militar por la Revolución Mexicana del 20 de noviembre.

CNN destaca vuelo comercial a China de Sheinbaum para su participación en APEC 2026

El canal de noticias CNN destacó en redes sociales la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un vuelo comercial que duró 21 horas para su participación en APEC 2026.

El medio estadounidense destacó que Sheinbaum fue recibida por un comité de funcionarios chinos cuando descendió de un autobús de enlace, tras arribar a China de un vuelo con China Southern Airlines.

“Se vio a Sheinbaum bajando de un autobús de enlace del aeropuerto, donde fue recibida por un funcionario chino en la pista” CNN

Asimismo, destacó que antes de partir de México, la presidenta Claudia Sheinbaum “saludó a otros viajeros y se tomó fotos con ellos” previo a abordar el vuelo en clase económica.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum se volvió viral en Weibo, red social de China, por su viaje en clase económica, en contraste con los vuelos privados en los que arribaron el resto de los mandatarios mundiales.

Claudia Sheinbaum regresa a México también en un vuelo comercial

Tras concluir su participación en el APEC 2026, Claudia Sheinbuam y su delegación iniciaron su regreso a México, también en un vuelo comercial para llegar al aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, la presidenta llegará entre las últimas horas del 19 de noviembre y las primeras del 20 de noviembre para poder participar en el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Al finalizar su participación, la presidenta partió al aeropuerto de Shenzhen, China, donde abordará un vuelo de China Southern Airlines, donde viajará también en clase económica.