A través de sus redes sociales, la banda de rock alternativo estadounidense, The Neighbourhood ha confirmado su regreso tras 4 años en hiatus:

“En noviembre de 2021, tras 10 años juntos, The Neighbourhood hizo una pausa indefinida… En noviembre de 2024, los cinco nos reunimos en el estudio. Gracias a todos los que mantuvieron viva la música mientras estuvimos fuera. Nos sentimos sumamente honrados de hacer lo que hacemos y estamos deseando compartir este nuevo capítulo con ustedes”.

Regreso que ya emociona a los fans de la banda, pues tal y como The Neighbourhood lo mencionó, pronto habrá noticias de música nueva.

Por ahora la banda The Neighbourhood, no dio detalles del cuándo estrenarán su música, así como sus redes sociales se encuentran sin publicaciones, por lo que los fans tendrán que estar atentos, para conocer más detalles de su regreso tras 4 años en hiatus.

Banda The Neighbourhood (@thenbhd / Twitter)

¿Por qué The Neighbourhood estuvo en hiatus por 4 años?

Ante la confirmación de su regreso, tras un hiatus de 4 años, la banda The Neighbourhood también habló del por qué.

Con ello, The Neighbourhood habló de manera honesta con sus fans sobre su hiatus, revelando que este se dio por problemas y desafíos, tanto personales como de familia entrados en sus treinta.

“Al entrar en la treintena, nos enfrentamos a la vida fuera de la banda por primera vez en nuestra vida adulta. Rupturas, problemas familiares y desafíos personales”.

Asimismo, fueron claros al hablar sobre los problemas de su baterista Brandon Alexander Fried, de 34 años, con el abuso de sustancias.

Punto clave para que The Neighbourhood se tomará un tiempo para ayudar al propio Brandon Alexander Fried.

Pues aseguraron que ese momento fue para recordar que si algo le pasa al otro deben estar juntos, sin embargo, la banda no era opción al ser un problema personal para The Neighbourhood.

“En noviembre de 2022, se hizo evidente que los problemas de Brandon con el abuso de sustancias requerían atención inmediata, y acordamos que lo mejor para él era alejarse y centrarse en su recuperación. A quienes alzaron la voz y nos ayudaron a conseguir el apoyo que necesitaba nuestro amigo: estamos orgullosos de Brandon, de los cambios que ha logrado y del progreso que sigue logrando en su vida. Al haber estado presentes en la vida del otro durante más de 20 años, cuando uno de nosotros pasa por algo, nos afecta a todos”.