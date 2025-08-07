Te decimos dónde ver Simisónico, “el calentamiento previo al SimiFest” en las oficinas de Farmacias Similares

Y es que Enjambre fue la primera banda invitada a tocar en corporativo y transmitida en el canal de YouTube.

¿Dónde ver Simisónico con Enjambre?

Si quieres ver Simisónico, el evento musical previo al SimiFest, puedes hacerlo a través del canal en YouTube de Víctor González Herrera -de 37 años de edad-.

La primera banda invitada a tocar y grabar en las oficinas de Farmacias Similares en la Ciudad de México fue Enjambre.

Durante este primer episodio publicado el pasado miércoles 6 de agosto, la banda de rock mexicana interpretó 5 de sus grandes éxitos:

Juguetes

Angustias

Impacto

Manía Cardíaca

Vínculo

La sesión dura alrededor de 20 minutos y sería una manera de “impulsar al talento mexicano mientras se establece un vínculo”.

Hasta el momento se desconoce con cuántos episodios tendrá el Simisónico antes del f estival musical celebrado el próximo sábado 29 de noviembre de 2025.

Pues cabe mencionar, el Simisónico sería “el calentamiento previo al SimiFest”, el cual celebra su segunda edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Simisónico: Enjambre ( Luis Victoria Martinez Instagram @luisfye)

¿Qué sabemos del SimiFest 2025?

Hasta el momento, no se ha revelado el cartel oficial ni las fechas de preventa de los boletos del SimiFest 2025.

Sin embargo, al igual que el año pasado, se espera que los boletos para asistir al SimiFest 2025 estén disponibles a través de Ticketmaster.

Asimismo, tras publicarse en el canal de YouTube de Víctor González Herrera el primer episodio del Simisónico con Enjambre, se espera que la banda de rock sea un headliner del festival.

Otras de las recomendaciones de los internautas para formar parte del SimiFest 2025 son artistas de reconocimiento mundial como: