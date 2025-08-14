El festival Summer Breeze 2025 se estará transmitiendo sus conciertos en vivo en YouTube desde en Dinkelsbühl, Alemania.
Por lo que aquí te compartimos los horarios por día y bandas para ver desde México el Summer Breeze 2025.
¿Dónde ver Summer Breeze 2025 en vivo en YouTube?
La 26ª edición del festival Summer Breeze 2025 se estará transmitiendo en vivo desde en Dinkelsbühl, Alemania, en YouTube a través del canal:
Cabe mencionar, la diferencia horaria entre México y Alemania es de 8 horas, por lo que los horarios por día del Sumer Breeze 2025 podrían verse afectados.
Sumer Breeze 2025: horarios y bandas jueves 14 de agosto
Main Stage
- 05:00 – 05:40 | ELVENKING
- 05:55 – 06:35 | WARMEN
- 06:50 – 07:35 | HANABIE.
- 07:50 – 08:35 | ENSIFERUM
- 09:00 – 10:00 | MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN
- 10:25 – 11:25 | LANDMVRKS
- 11:55 – 13:15 | WITHIN TEMPTATION
- 14:15 – 15:45 | GOJIRA
- 16:40 – 17:50 | CULT OF LUNA
- 18:15 – 19:15 | KANONENFIEBER
T-Stage
- 04:30 – 05:15 | SCHATTENMANN
- 05:55 – 06:40 | ALLT
- 07:20 – 08:05 | BENIGHTED
- 08:45 – 09:30 | BETWEEN THE BURIED AND ME
- 10:10 – 10:55 | RIVERS OF NIHIL
- 11:35 – 12:35 | DESTRUCTION
- 13:30 – 14:30 | AGNOSTIC FRONT
- 15:25 – 16:25 | SEPTICFLESH
- 17:20 – 18:20 | COLDRAIN
- 19:15 – 20:00 | MANTAR
Wera Tool Rebel Stage
- 05:20 – 05:50 | FROZEN CROWN
- 06:45 – 07:15 | STESY
- 08:10 – 08:40 | ARCTIS
- 09:35 – 10:05 | HIDEOUS DIVINITY
- 11:00 – 11:30 | HIRAES
- 12:40 – 13:25 | FIRTAN
- 14:35 – 15:20 | IOTUNN
- 16:30 – 17:15 | THROWN
- 18:25 – 19:10 | MASTER
Campsite Circus Stage
- 03:00 – 04:00 | Metal Yoga
- 04:15 – 05:00 | Metalza – Metal Workout
- 07:00 – 08:00 | Harsh Vocals mit Britta Görtz
- 08:30 – 09:15 | SWARM6IX
- 09:45 – 10:30 | BALANCE BREACH
- 11:00 – 11:45 | PALESKIN
- 12:15 – 13:00 | HYRO THE HERO
- 13:30 – 14:30 | THE PROPHECY23
- 15:00 – 16:00 | RODEO 5000
- 16:30 – 18:30 | Ficken Disco
Sumer Breeze 2025: horarios y bandas viernes 15 de agosto
Main Stage
- 05:00 – 05:40 | LEAGUE OF DISTORTION
- 05:55 – 06:35 | CHARLOTTE WESSELS
- 06:50 – 07:35 | TURBOBIER
- 08:00 – 08:45 | ROYAL REPUBLIC
- 09:10 – 10:10 | FIT FOR A KING
- 10:40 – 11:40 | DONOTS
- 12:10 – 13:30 | HÄMATOM
- 14:15 – 15:45 | BLIND GUARDIAN
- 16:25 – 17:35 | WARDRUNA
- 18:00 – 19:00 | STATIC-X
Wera Tool Rebel Stage
- 05:20 – 05:50 | FIGHT THE FIGHT
- 06:45 – 07:15 | ASENBLUT
- 08:10 – 08:40 | AVRALIZE
- 09:35 – 10:05 | NATTVERD
- 11:00 – 11:30 | DESTINITY
- 12:40 – 13:25 | EVIL INVADERS
- 14:35 – 15:20 | SLOPE
- 16:30 – 17:15 | WARBRINGER
- 18:25 – 19:10 | YOTH IRIA
T-Stage
- 04:30 – 05:15 | LOST SOCIETY
- 05:55 – 06:40 | LIK
- 07:20 – 08:05 | ANGELMAKER
- 08:45 – 09:30 | EVERGREY
- 10:10 – 10:55 | ADEPT
- 11:35 – 12:35 | UNLEASHED
- 13:30 – 14:30 | KUBLAI KHAN TX
- 15:25 – 16:25 | OBITUARY
- 17:20 – 18:20 | HARAKIRI FOR THE SKY
- 19:15 – 20:00 | NON EST DEUS
Campsite Circus Stage
- 03:00 – 04:00 | Metal Yoga
- 04:15 – 05:00 | Metalza – Metal Workout
- 07:00 – 07:30 | TABERNIS
- 08:30 – 09:15 | PEACE OF MIND
- 09:45 – 10:30 | DOGBITE
- 11:00 – 11:45 | IMPVLSE
- 12:15 – 13:00 | DAGGER THREAT
- 13:30 – 14:30 | OBSCURITY
- 15:00 – 16:00 | ANTRISCH
- 16:30 – 18:30 | Ficken Disco
Sumer Breeze 2025: horarios y bandas sábado 20 de agosto
Main Stage
- 05:00 – 05:40 | HEAVYSAURUS
- 05:55 – 06:35 | DOMINUM
- 06:50 – 07:35 | ANNISOKAY
- 08:00 – 08:45 | FIDDLER’S GREEN
- 09:10 – 10:10 | WIND ROSE
- 10:40 – 11:40 | TARJA & Marko Hietala
- 12:10 – 13:30 | BEAST IN BLACK
- 14:15 – 15:45 | MACHINE HEAD
- 16:25 – 17:35 | KISSIN’ DYNAMITE
- 18:00 – 19:00 | DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Wera Tool Rebel Stage
- 05:20 – 05:50 | KŌYA
- 06:45 – 07:15 | TERRORPY
- 08:10 – 08:40 | STELLVRIS
- 09:35 – 10:05 | EXTERMINATION DISMEMBERMENT
- 11:00 – 11:30 | HAMMER KING
- 12:40 – 13:25 | APRIL ART
- 14:35 – 15:20 | ABBIE FALLS
- 16:30 – 17:15 | CYTOTOXIN
- 18:25 – 19:10 | IMPERIAL TRIUMPHANT
T-Stage
- 04:30 – 05:15 | DOWNSET
- 05:55 – 06:40 | 3 INCHES OF BLOOD
- 07:20 – 08:05 | ANGELUS APATRIDA
- 08:45 – 09:30 | VADER
- 10:10 – 10:55 | OMNIUM GATHERUM
- 11:35 – 12:35 | SUFFOCATION
- 13:30 – 14:30 | BREAKDOWN OF SANITY
- 15:25 – 16:25 | PRIMORDIAL
- 17:20 – 18:20 | GAEREA
- 19:15 – 20:00 | CYPECORE
Campsite Circus Stage
- 03:00 – 04:00 | Metal Yoga
- 04:15 – 05:00 | Metalza – Metal Workout
- 07:00 – 08:00 | RANDALE
- 08:30 – 09:15 | THROATCUT.
- 09:45 – 10:30 | VIANOVA
- 11:00 – 11:45 | ACCVSED
- 12:15 – 13:00 | REVNOIR
- 13:30 – 14:30 | ANCST
- 15:00 – 16:00 | BURDEN OF GRIEF
- 16:30 – 18:30 | Ficken Disco