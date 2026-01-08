Alberto Guerra -de 43 años de edad- hace historia en Dolce & Gabbana con apoyo de Madonna, con quien protagonizó una cándate campaña publicitaria.

A un año de su primera colaboración con Madonna en la revista Re-edition, Madonna -de 67 años de edad- y Alberto Guerra volvieron a causar furor.

Alberto Guerra y Madonna hacen importante campaña para Dolce & Gabbana

El jueves 8 de enero, Dolce & Gabbana sorprendió a todos al compartir las primeras imágenes de la campaña publicitaria que hicieron con Alberto Guerra y Madonna.

Dolce & Gabbana presumió que la cantante y Alberto Guerra son los nuevos rostros de la prestigiada marca, por lo que actor cubano hace historia con esta colaboración.

En la primera imagen compartida por la marca, se ve a Alberto Guerra recostado en una cama y Madonna está recostada sobre él.

Dolce & Gabbana llamó esta campaña publicitaria “El único”, donde promocionan su linea de perfumes The OneEau Perfum y The One for men.

Alberto Guerra y Madonna son los protagonistas de un video clip donde predomina el amor apasionado, el deseo, celos y sensualidad.

El video promocional de Madonna y Alberto Guerra ya está disponible en las redes sociales de Dolce & Gabbana.

En este se observa a Madonna usando ropa sensual y a Alberto Guerra un traje negro elegante; el el video predomina el erotismo entre la cantante, el actor y un modelo.

Mert Alas fue el creativo detrás del video de Dolce & Gabbana y se encargó de la fotografía.

Madonna y Alberto Guerra protagonizan campaña para Dolce & Gabbana (Instagram/@dolcegabbana_beauty)

Alberto Guerra y Madonna ya había colaborado en una sensual sesión de fotos

En abril de 2024, Alberto Guerra y Madonna fueron la portada de la revista Re-edition, lo cual sorprendió a todos.

Alberto Guerra expresó que estaba halagado de trabajar junto a Madonna, pero destacó que su carrera también lo llevó a trabajar con figuras mundiales como la cantante.

La química entre Madonna y Alberto Guerra es evidente y se volvió a plasmar en la campaña de Dolce & Gabbana.