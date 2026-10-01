La cantante Jessica Simpson tendrá un concierto en La Maraka este jueves 1 de octubre.

Los horarios para el concierto de Jessica Simpson en La Maraka son:

Apertura de puertas: 8:00 p.m.

Inicio del concierto: 9:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas

Fin del concierto: 11:20 p.m. aproximadamente

Jessica Simpson se presentará en La Maraka (Instagram/@jessicasimpson)

Jessica Simpson regresa a México con un show en La Maraka

El concierto de Jessica Simpson en La Maraka marca su regreso a los escenarios de México, luego de no presentarse en el país por más de 20 años.

Jessica Simpson compartirá con sus fans mexicanos las nuevas melodías de su álbum Nashville Canyon Parte 2.

La Maraka abrirá sus puertas a las 8:00 p.m. y quienes hayan adquirido paquetes VIP podrán tener acceso al recinto antes que nadie.

¿Dónde se ubica La Maraka? Lugar donde se presentará Jessica Simpson

La Maraka se ubica en Mitlá 410, colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez y el lugar cobra el estacionamiento a 150 pesos.

La estación de Metro más cercana a La Maraka es Eugenia de la Línea 3, que se encuentra a 11 minutos caminando.