La legendaria banda de rock Toto regresa a México en concierto este martes 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes.
Concierto de Toto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada; esto es lo que debes tomar en cuenta:
- Apertura de puerta: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Christopher Cross
- Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo
Posible setlist del concierto de Toto en el Palacio de los Deportes del 16 de diciembre
La gira de conciertos “An Evening With” de Toto llega este 16 de diciembre al Palacio de los Deportes.
Noche que promete ser inolvidable con los mejores temas de la legendaria banda del rock progresivo Toto.
Se espera que los posibles temas del setlist de canciones en concierto de Toto en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Child’s Anthem
- Carmen
- Rosanna
- 99
- Mindfields
- Pamela
- I Won’t Hold You Back
- Angel Don’t Cry
- Georgy Porgy
- White Sister
- I’ll Be Over You
- Stop Loving You
- I’ll Supply the Love
- Hold the Line
- Africa