El Teatro Metropólitan recibe por primera vez en concierto en México a la girl band Katseye hoy martes 16 de diciembre.

Así que prepárate que te tenemos horario y hora en la que termina el concierto del 16 de diciembre de Katseye en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Katseye protagoniza increíble comercial de GAP en YouTube que sus fans creen le dio clase a Sydney Sweeney ( GAP)

Katseye en el Teatro Metropólitan llega con su primer concierto a México

Desde el Teatro Metropólitan hoy 16 de diciembre es la primera visita en concierto de la popular girl band Katseye.

Concierto de Katseye en el Teatro Metropólitan de la CDMX que forma parte de la gira The Beautiful Chaos Tour 2025.

Así que ya tiene todos los detalles a tomar en cuenta para disfrutar del concierto de Katseye en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.