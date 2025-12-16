Katseye, la girl band estadounidense salida del reality show Dream Academy junto a HYBE Corporation llega por primera vez en concierto a México este 16 de diciembre al Teatro Metropólitan.

Concierto de Katseye del cual a los fans les dejamos los detalles en el Teatro Metropólitan desde setlist, horario y telonero:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Katseye ( GAP)

Posible setlist del concierto de Katseye en el Teatro Metropólitan del 16 de diciembre

The Beautiful Chaos Tour 2025 trae por primera vez a Katseye en concierto este 16 de diciembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Concierto en el Teatro Metropólitan en el que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Katseye sean los siguientes: