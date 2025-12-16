Toto está de regreso a México con concierto este 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Toto del cual te traemos el horario y hasta hora en la que termina el show en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puerta: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Christopher Cross

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

La banda de rock progresivo Toto está de regreso a México con concierto en el Palacio de los Deportes este martes 16 de diciembre.

Esto como parte de la gira “An Evening With” de Toto con sus mejores éxitos en vivo y con invitado especial para la apertura del show con Christopher Cross.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.