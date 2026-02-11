Este 11 de febrero se llevará a cabo el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, algo muy esperado por fans de la banda de rock.
Si tienes pensado ir al concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, aquí te daremos toda la información, incluyendo el horario y setlist.
Setlist del concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan
El concierto de The Hives podría tocar las siguientes canciones dentro de su setlist para CDMX, según sus últimos shows:
- Enough Is Enough
- Walk Idiot Walk
- Rigor Mortis Radio
- Paint a Picture
- Main Offender
- Born a Rebel
- Stick Up
- Bogus Operandi
- Hate to Say I Told You So
- Countdown to Shutdown
- Come On!
- Tick Tick Boom
- Legalize Living
- Bigger Hole to Fill
Horario del concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan
El concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan dará inicio a las 9:00 p.m., de acuerdo con la información dada por Ticketmaster.
La duración aproximada del concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan será de dos horas, por lo que iría terminando alrededor de las 11:00 p.m.
Toma en cuenta que podría haber algunos retrasos por temas de logística o propia decisión de la banda, que esperaría a que se llene el recinto.
En caso de que esto pase, la hora de finalización podría ser alrededor de las 11:30 p.m.
Telonero del concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan
No está anunciado un telonero para el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan; es posible que no haya dado que falta muy poco para el mismo.
Además el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan se vende como una experiencia “íntima”, por lo que un espectáculo abridor rompería con ese concepto.
También hay que señalar que la banda de rock será parte del show que dará My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros, por lo que su concierto del día 11 lo querrían para ellos solos.
En ese sentido, eso ayudará a que el concierto empiece en punto de la hora señalada o no haya un retraso tan prolongado en caso de darse uno.