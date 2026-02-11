Si vas al concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, es posible que te preguntes a qué hora termina, por aquello del regreso y si tienes que realizar actividades al otro día.

Aquí te daremos los detalles del horario el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan de CDMX.

The Hives (@Thehives)

¿A qué hora termina el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan?

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan inicia a las 9:00 p.m. y durará 2 horas, por lo que irá terminando a las 11:00 p.m.

Esto si no hay ninguna clase de retraso en el show The Hives en CDMX, pues eso puede hacer que el horario de finalización se extienda.

A veces hay ajustes de último minuto o las bandas tardan en salir al escenario, esperando a que el recinto se llene un poco más y tener una buena audiencia.

En caso de que suceda eso, el concierto podría terminar alrededor de las 11:30 p.m.

The Hives en México 2024: ¿Ya hay fecha y precio de boletos para verlos en concierto? (The Hives)

El concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan no tendrá telonero

Algo importante a mencionar del concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, es que no tendrá telonero, lo cual es importante para medir la hora en la que terminará.

Lo que da buenas posibilidades de que los fans se puedan ir a casa sin problemas después del show de dos horas, como está programado.

Aún así, recomendamos tomar tus precauciones si es que irás al evento, para que no te lleves una sorpresa de último momento para regresar a casa.