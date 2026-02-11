Luego de un gran éxito en el 2025, de nueva cuenta tenemos un concierto de Yuri en el Auditorio Nacional, este 11 de febrero de 2026.
Si planeas ir al concierto de Yuri en el Auditorio Nacional, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluido el horario y setlist.
Setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
Se espera que el setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional sea el mismo de sus conciertos de 2025:
- Este amor ya no se toca
- Déjala
- Embrujada (estoy)
- Esperanzas
- Deja
- Tiempos mejores
- Maldita primavera
- Qué te pasa
- No puedo más
- Todo mi corazón
- Es ella más que yo
- Tuya para siempre
- Yo te pido amor
- Hombres al borde de un ataque de celos
- Este es mi chico
- Amiga mía
- Cuando baja la marea
- Medley Ellas (El Me Mintio, Sin Él, Simplemente Amigos, De Mi Enamorate, Que Ganas De No Verte Nunca Más)
- Detrás de mi ventana
- Quién eres tú
- Ya no vives en mí
- El apagón
- La copa de la vida / Este ritmo se baila así / Salomé / Pégate un poco más / Por arriba, por abajo
Horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional iniciará a las 8:30 p.m. del 11 de febrero de 2026.
También marca que el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional tendrá una duración de 2 horas, por lo que en teoría terminará a las 10:30 p.m.
Sin embargo, en los conciertos de 2025, la cantante dio un show de 3 horas completas; se espera que repita la misma dinámica en su gira de 2026.
Esto quiere decir que el concierto terminaría a las 11:30 p.m.; toma en cuenta que también es conocida por empezar en punto sus presentaciones.
Telonero del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
No hay telonero anunciado para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional; con tan poco tiempo para la realización del evento, es poco probable que se anuncie un acto abridor.
Tampoco hay que olvidar que en el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional en 2025, no hubo telonero o acto abridor, así que se mantendrá esa dinámica.
Yuri es conocida por agotar todo el tiempo de su concierto en su propio show, desde hace mucho que no recurre a un acto abridor como tal.
De ahí que en esta ocasión tampoco tengamos algo como tal; es posible que haya algún invitado durante el concierto, pero no antes.