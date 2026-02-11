Este 11 de febrero se llevará a cabo el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional, siendo su regreso al recinto luego del éxito en 2025.

Si planeas asistir al concierto de Yuri en el Auditorio Nacional, aquí te diremos a qué hora termina, para que planees tu día.

Yuri (Instagram/@oficialyuri)

¿A qué hora termina el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional?

El concierto de Yuri en el Auditorio Nacional inicia a las 8:30 p.m., con una duración aproximada de 2 horas, por lo que debería de terminar a las 10:30 p.m.

Dado que el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional no tendrá telonero, es poco probable que haya algún retraso técnico por ajustes de último minuto.

Además, la cantante es conocida por siempre iniciar sus presentaciones en punto de la hora, por lo que te recomendamos estar lo más temprano posible en el recinto.

Toma en cuenta que de momento no está funcionando la estación Auditorio del Metro de la CDMX, por lo que tendrás que llegar por Reforma.

La mejor opción para estar en el concierto de Yuri a tiempo, es tomar la Linea 7 del Metrobus que recorre toda la avenida desde Campo Marte hasta Indios Verdes.

Yuri, cantante. (Saúl López / Cuartoscuro)

El concierto de Yuri en el Auditorio Nacional podría alargarse

Aunque no se espera que el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional se atrase, sí existe la posibilidad de que se alargue más allá de las dos horas.

Así como la cantante es conocida por su puntualidad, también lo es por dar shows de varias horas, por lo que el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional podría durar más.

En 2025, los shows de Yuri se extendieron hasta las 3 horas, algo que podría repetirse en este 2026, pues a ella le gusta exprimir todo lo posible su repertorio.

En caso de que eso suceda, el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional podría terminar alrededor de las 11:30 p.m.

Lo comentamos para que planees bien tu regreso, debido a las complicaciones con el metro anteriormente mencionadas.