El cantante español Melendi regresa a México con dos conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su gira 2026, generando gran expectativa entre sus fans.

Si planeas asistir, aquí te contamos a qué hora empieza y a qué hora terminaría el concierto de Melendi en el Auditorio Nacional de CDMX.

Horario para el concierto de Melendi en Auditorio Nacional

De acuerdo con la cartelera oficial del Auditorio Nacional, Melendi se presentará los días 28 y 29 de abril de 2026, ambos conciertos programados a las 8:30 pm.

Esto significa que el acceso al recinto suele iniciar horas antes, pero el espectáculo arranca puntualmente por la noche, siendo estos los horarios aproximados para el concierto de Melendi en el Auditorio Nacional de CDMX:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:15 a 10:30 de la noche

Aunque el Auditorio Nacional no publica la hora exacta de finalización, los conciertos en este recinto suelen durar entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas.

Por lo tanto, el concierto de Melendi en el Auditorio Nacional podría terminar aproximadamente entre las 22:15 y 22:30 horas, dependiendo del setlist.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

La ruta para llegar al Auditorio Nacional y no perderte del concierto de Melendi este 28 y 29 de abril, es la siguiente:

La estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente, así que las opciones que tienes en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc., Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.