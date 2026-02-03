Prepárate para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional; aquí su setlist, horario y telonero para el 3 de febrero.

El cantante español, Manuel Carrasco, llega a la CDMX con su Tour Salvaje.

Setlist para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

Durante su concierto en el Auditorio Nacional del 3 de febrero, Manuel Carrasco interpretaría este setlist:

El Grito del Niño

Pueblo Salvaje

Hay Que Vivir El Momento

Corazón y Flecha

Siendo Uno Mismo

Salitre

No Dejes de Soñar

Que Nadie

Fue

Hay Amores Que Duran Toda La Vida

Mi Dignidad

Museo del Prado

Ya no

Tambores De Guerra

Amor Planetario

Yo Quiero Vivir

Hasta Por La Mañana

Me Dijeron de Pequeño

Y Ahora

Mujer De Las Mil Batallas

Eres

Prohibida

La Reina Del Baile

Qué Bonito Es Querer

Uno x Uno

Tan Solo Tú

Tengo El Poder

Wind

Manuel Carrasco (Manuel Carrasco / Facebook)

Horario del concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional para el 3 de febrero, sería el siguiente:

Apertura de puertas: 19:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Después de aplazar su presentación en agosto 2025 pasado, Manuel Carrasco hará vibrar el escenario con sus mejores canciones.

Manuel Carrasco (Manuel Carrasco / Facebook)

Telonero para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

Hasta ahora, el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional del 3 de febrero no tiene telonero confirmado.

No obstante, se espera un show en vivo memorable en el “Coloso de Reforma”.

En especial porque Manuel Carrasco suele dar conciertos único por la forma en que conecta con su audiencia.