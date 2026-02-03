Prepárate para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional; aquí su setlist, horario y telonero para el 3 de febrero.
El cantante español, Manuel Carrasco, llega a la CDMX con su Tour Salvaje.
Setlist para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional
Durante su concierto en el Auditorio Nacional del 3 de febrero, Manuel Carrasco interpretaría este setlist:
- El Grito del Niño
- Pueblo Salvaje
- Hay Que Vivir El Momento
- Corazón y Flecha
- Siendo Uno Mismo
- Salitre
- No Dejes de Soñar
- Que Nadie
- Fue
- Hay Amores Que Duran Toda La Vida
- Mi Dignidad
- Museo del Prado
- Ya no
- Tambores De Guerra
- Amor Planetario
- Yo Quiero Vivir
- Hasta Por La Mañana
- Me Dijeron de Pequeño
- Y Ahora
- Mujer De Las Mil Batallas
- Eres
- Prohibida
- La Reina Del Baile
- Qué Bonito Es Querer
- Uno x Uno
- Tan Solo Tú
- Tengo El Poder
- Wind
Horario del concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional para el 3 de febrero, sería el siguiente:
- Apertura de puertas: 19:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Después de aplazar su presentación en agosto 2025 pasado, Manuel Carrasco hará vibrar el escenario con sus mejores canciones.
Telonero para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional
Hasta ahora, el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional del 3 de febrero no tiene telonero confirmado.
No obstante, se espera un show en vivo memorable en el “Coloso de Reforma”.
En especial porque Manuel Carrasco suele dar conciertos único por la forma en que conecta con su audiencia.