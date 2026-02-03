El concierto de Kenny G en el Auditorio BB es hoy 3 de febrero, por lo que te compartimos la hora en que termina el show del saxofonista.

Para los fans que no se perderán el concierto del músico, aquí puedes encontrar el horario y la hora en que termina el concierto de Kenny G:

Apertura de puerta: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 pm

Telonero: Sin confirmar

Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina: 11:00 pm aproximadamente

Kenny G vuelve a México tras 7 años

El concierto de Kenny G dará en el Auditorio BB hoy 3 de febrero, marca el regreso del músico a México tras 7 años de la última vez que dio show.

Kenny G, saxofonista. (@kennyg)

Pasando del Frontón México en abril de 2019, Kenny G vuelve este febrero 2026 al Auditorio BB, un recinto que tiene más capacidad.

La CDMX es la segunda ciudad que Kenny G visita en su regreso a México, pues primero fue Guadalajara, Jalisco y como último será Puebla.