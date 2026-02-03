Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional, este es el horario del 3 de febrero.

Manuel Carrasco-de 45 años de edad- regresa a la CDMX para dar un show en vivo a todos su fanáticos.

Horario del 3 de febrero para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para el concierto de Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional el 3 de febrero:

Apertura de puertas: 19:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Luego de aplazar su presentación en agosto 2025 pasado, Manuel Carrasco dará su show en vivo como parte de su Tour Salvaje, el cual ha recorrido varios países.

A lo largo de su concierto, Manuel Carrasco cantará temas emblemáticos como:

Qué Bonito Es Querer

Ya no

Uno x Uno

Manuel Carrasco (Manuel Carrasco / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Manuel Carrasco?

Te explicamos cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Manuel Carrasco el 3 de febrero.

Al día de hoy, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.

Así que las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.