Kenny G se presenta hoy 3 de febrero en el Auditorio BB, así que te compartimos todos los detalles que debes conocer para su esperado concierto.

Desde el setlist de las canciones de Kenny G para el Auditorio BB hoy 3 de febrero, pero también el horario y telonero del show del saxofonista de Seattle, Washington:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Horario del concierto: 9:00 pm

Telonero: Sin confirmarse

Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente

Setlist de canciones para el concierto de Kenny G en el Auditorio BB

El regreso del saxofonista Kenny G a México será este 3 de febrero con un concierto en el Auditorio BB, donde interpretará cerca de 15 canciones aproximadamente como parte de su setlist.

Según lo que se cree, este podría ser el setlist que Kenny G tenga:

Loving You Silhouette G-Bop Sentimental Havana Forever in Love Desafinado Pick Up the Pieces Theme From Dying Young Songbird My Heart Will Go On The Moment Solos instrumentales Going Home Heart and Soul

Antes de aterrizar en la CDMX, Kenny G dio concierto en el Teatro Diana en Guadalajara como parte de su gira 2026.

Asimismo, luego del concierto que Kenny G dará en el Auditorio BB, será el Auditorio Metropolitano de Puebla quien tenga la presencia del músico.

Los conciertos de Kenny G en México. (@kennyg)

Cabe destacar que a horas de que inicie el concierto de Kenny G en el Auditorio BB hoy 3 de febrero, aún hay boletos disponibles para disfrutar de su show.