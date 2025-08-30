La banda venezolana, Los Amigos Invisibles llegan a la Arena CDMX hoy sábado 30 de agosto en concierto que promete.

Y si te lanzarás al concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX de este 30 de agosto te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX del 30 de agosto

Los Amigos Invisibles se presenta en la Arena CDMX este sábado 30 de agosto en concierto, por lo que a continuación te dejamos el setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes del show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Se prevé 18 temas en vivo

Los Amigos Invisible en Arena CDMX (@amgsinvisibles)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Amigos Invisibles en Arena CDMX de hoy 30 de agosto

Los Amigos Invisibles están listos para llegar este 30 de agosto en concierto a la Arena CDMX.

Por lo que la música de Los Amigos Invisibles hará retumbar la Arena CDMX este viernes 30 de agosto con lo mejor de sus ritmos que combina desde funk, lo latino y hasta la electrónica.

Concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX que forma parte de su gira Arenas Tour México.

Se espera que el concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX de hoy 30 de agosto sea un recorrido con lo mejor de su música y baile.

Con ello, se espera que los temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Amigos Invisibles en Arena CDMX sean:

Corazón tatú El disco anal Mal pensada Ponerte en cuatro Sexy Espérame Viviré para ti Amor Tócamela La vecina Ultra-Funk Qué rico La que me gusta Cuchi-cuchi Wiki WIki Mentiras Óyeme nena / Esto es lo que hay El baile del sobón

Así que ya tiene todos los detalles que necesitas para disfruta como se debe del concierto de Los Amigos Invisibles en Arena CDMX de hoy 30 de agosto.