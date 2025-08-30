La Arena CDMX se prepara este 30 de agosto para el esperado concierto de la banda venezolana, Los Amigos Invisibles

Así que arma el plan con el horario y la hora en la que termina el concierto del 30 de agosto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX; estos son los detalles.

Horario y hora en la que termina el concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX de hoy 30 de agosto

A continuación te dejamos todo lo que necesitas para llegar a tiempo y hasta prevenir tu regreso a casa durante el concierto de Los Amigos Invisibles en Arena CDMX del 30 de agosto, pues este es el horario y la hora en la que termina:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Se prevé 18 temas en vivo

Duración: 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Los Amigos Invisible en Arena CDMX (@amgsinvisibles)

Los Amigos Invisibles en concierto hoy 30 de agosto desde la Arena CDMX

La gira Arenas Tour México de los venezolanos Los Amigos Invisibles llega en concierto hoy 30 de agosto a la Arena CDMX.

Por lo que los Amigos Invisibles están listos para un concierto a la Arena CDMX que promete ser toda una fiesta en el icónico recinto de la capital.

Pues la música de Los Amigos Invisibles hará retumbar la Arena CDMX con lo mejor de sus éxitos a lo largo de su carrera.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que disfruta como se debe, pues ya tienes los detalles que debes tomar en cuenta durante el concierto de Los Amigos Invisibles en la Arena CDMX de hoy 30 de agosto.