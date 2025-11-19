Esta semana, Jorge Medina y Josi Cuen se adueñarán del Estadio GNP Seguros, recinto donde ofrecerán un par de conciertos.

Los shows musicales de Jorge Medina y Josi Cuen, que forman parte de su tour “Juntos”, se llevarán a cabo los días 19 y 21 de noviembre.

Por lo que aquí te decimos todo lo que tienes que saber y es que la cuenta regresiva ya inició.

Setlist de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros

Hasta el momento, no se ha publicado el setlist oficial de los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán en Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, en internet y redes sociales se están dando a conocer las posibles canciones que interpretarán:

Cuéntame

El ruido de tus zapatos

Ya es muy tarde

Llamada de mi ex

Ya te perdí la fe

Los puritos huesos

Entrega de amor

A pesar de todo

La máquina del tiempo

Traicionera

Compárame

Lo hiciste otra vez

Ojitos verdes

Un puño de tierra

Sobre mi pies

Media naranja

No se va

Le va a doler

¿Qué me vas a dar?

Un x100to

La calabaza

Entre beso y beso

En tiempo y forma

Calidad y cantidad

Confesión

La otra cara de la moneda

Huele a peligro

Mi segunda vida

Mi princesa

Valió la pena equivocarme

Tu historia fue conmigo

Te estaré esperando

Amemonos más

Secretos de mi memoria

Diferentes

Cabecita dura

Un hombre normal

El final de nuestra historia

Y que quede claro

Ya no te buscaré

Siempre estás tú

De ti exclusivo

Horario de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros

Este es el horario del concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Duración del concierto: entre 2 y 3 horas

Termino del concierto: entre las 11 y las 12 de la noche

Mientras que para el 21 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Duración del concierto: entre 2 y 3 horas

Termino del concierto: entre las 11 y 12 de la noche

Para llegar al recinto con capacidad para 65 mil personas puedes hacerlo a través de transporte público o privado.

La dirección es Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, en alcaldía Iztacalco. A continuación te compartimos el mapa:

Telonero para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 y 21 de noviembre

No se ha anunciado a un telonero para los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán el 19 y 21 de noviembre en Estadio GNP Seguros.

Debido a que en presentaciones anteriores, ningún artista o agrupación ha dado pie al concierto de Jorge Medina y Josi Cuen, se cree que en esta ocasión tampoco sucederá esto.