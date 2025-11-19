Esta semana, Jorge Medina y Josi Cuen se adueñarán del Estadio GNP Seguros, recinto donde ofrecerán un par de conciertos.

Los shows musicales de Jorge Medina y Josi Cuen, que forman parte de su tour “Juntos”, se llevarán a cabo los días 19 y 21 de noviembre.

Por lo que aquí te decimos todo lo que tienes que saber y es que la cuenta regresiva ya inició.

Setlist de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros

Hasta el momento, no se ha publicado el setlist oficial de los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán en Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, en internet y redes sociales se están dando a conocer las posibles canciones que interpretarán:

  • Cuéntame
  • El ruido de tus zapatos
  • Ya es muy tarde
  • Llamada de mi ex
  • Ya te perdí la fe
  • Los puritos huesos
  • Entrega de amor
  • A pesar de todo
  • La máquina del tiempo
  • Traicionera
  • Compárame
  • Lo hiciste otra vez
  • Ojitos verdes
  • Un puño de tierra
  • Sobre mi pies
  • Media naranja
  • No se va
  • Le va a doler
  • ¿Qué me vas a dar?
  • Un x100to
  • La calabaza
  • Entre beso y beso
  • En tiempo y forma
  • Calidad y cantidad
  • Confesión
  • La otra cara de la moneda
  • Huele a peligro
  • Mi segunda vida
  • Mi princesa
  • Valió la pena equivocarme
  • Tu historia fue conmigo
  • Te estaré esperando
  • Amemonos más
  • Secretos de mi memoria
  • Diferentes
  • Cabecita dura
  • Un hombre normal
  • El final de nuestra historia
  • Y que quede claro
  • Ya no te buscaré
  • Siempre estás tú
  • De ti exclusivo

Horario de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros

Este es el horario del concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 de noviembre:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Duración del concierto: entre 2 y 3 horas
  • Termino del concierto: entre las 11 y las 12 de la noche

Mientras que para el 21 de noviembre:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Duración del concierto: entre 2 y 3 horas
  • Termino del concierto: entre las 11 y 12 de la noche

Para llegar al recinto con capacidad para 65 mil personas puedes hacerlo a través de transporte público o privado.

La dirección es Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, en alcaldía Iztacalco. A continuación te compartimos el mapa:

Telonero para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 y 21 de noviembre

No se ha anunciado a un telonero para los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán el 19 y 21 de noviembre en Estadio GNP Seguros.

Debido a que en presentaciones anteriores, ningún artista o agrupación ha dado pie al concierto de Jorge Medina y Josi Cuen, se cree que en esta ocasión tampoco sucederá esto.

Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros
Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros (@ocesa_total / X)