Esta semana, Jorge Medina y Josi Cuen se adueñarán del Estadio GNP Seguros, recinto donde ofrecerán un par de conciertos.
Los shows musicales de Jorge Medina y Josi Cuen, que forman parte de su tour “Juntos”, se llevarán a cabo los días 19 y 21 de noviembre.
Por lo que aquí te decimos todo lo que tienes que saber y es que la cuenta regresiva ya inició.
Setlist de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros
Hasta el momento, no se ha publicado el setlist oficial de los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán en Estadio GNP Seguros.
Sin embargo, en internet y redes sociales se están dando a conocer las posibles canciones que interpretarán:
- Cuéntame
- El ruido de tus zapatos
- Ya es muy tarde
- Llamada de mi ex
- Ya te perdí la fe
- Los puritos huesos
- Entrega de amor
- A pesar de todo
- La máquina del tiempo
- Traicionera
- Compárame
- Lo hiciste otra vez
- Ojitos verdes
- Un puño de tierra
- Sobre mi pies
- Media naranja
- No se va
- Le va a doler
- ¿Qué me vas a dar?
- Un x100to
- La calabaza
- Entre beso y beso
- En tiempo y forma
- Calidad y cantidad
- Confesión
- La otra cara de la moneda
- Huele a peligro
- Mi segunda vida
- Mi princesa
- Valió la pena equivocarme
- Tu historia fue conmigo
- Te estaré esperando
- Amemonos más
- Secretos de mi memoria
- Diferentes
- Cabecita dura
- Un hombre normal
- El final de nuestra historia
- Y que quede claro
- Ya no te buscaré
- Siempre estás tú
- De ti exclusivo
Horario de los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros
Este es el horario del concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 de noviembre:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Duración del concierto: entre 2 y 3 horas
- Termino del concierto: entre las 11 y las 12 de la noche
Mientras que para el 21 de noviembre:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Duración del concierto: entre 2 y 3 horas
- Termino del concierto: entre las 11 y 12 de la noche
Para llegar al recinto con capacidad para 65 mil personas puedes hacerlo a través de transporte público o privado.
La dirección es Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, en alcaldía Iztacalco. A continuación te compartimos el mapa:
Telonero para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros para el 19 y 21 de noviembre
No se ha anunciado a un telonero para los conciertos que Jorge Medina y Josi Cuen ofrecerán el 19 y 21 de noviembre en Estadio GNP Seguros.
Debido a que en presentaciones anteriores, ningún artista o agrupación ha dado pie al concierto de Jorge Medina y Josi Cuen, se cree que en esta ocasión tampoco sucederá esto.