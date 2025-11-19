Jorge Medina y Josi Cuen en concierto desde la CDMX con la gira “Juntos” se preparan para llenar de música el Estadio GNP Seguros.

Serán dos noches llenas de música en las que los fanáticos podrán reencontrarse con los cantantes los días 19 y 21 de noviembre de 2025.

Jorge Medina y Josi Cuen en México: Horarios de concierto en Estadio GNP Seguros

El miércoles 19 de noviembre será el primer concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Estadio GNP Seguros. Estos son los horarios a considerar:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración del concierto: entre 2 y 3 horas

Termino del concierto: entre las 11 y las 12 de la noche

La música no termina ahí, pues los cantantes vuelven para una segunda ronda el viernes 21 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración del concierto: entre 2 y 3 horas

Termino del concierto: entre las 11 y 12 de la noche

Jorge Medina y Josi Cuen (Josi Cuen Instagram @josicuenoficial)

Próximas fechas de Jorge Medina y Josi Cuen en México

La gira Juntos es un proyecto conjunto de Jorge Medina y Josi Cuen, ambos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, en la que combinan sus trayectorias en conciertos sin igual.

El Estadio GNP Seguros será testigo de sus grandes éxitos, siendo que la segunda fecha en el recinto fue gracias a la respuesta de los fans y un sold out de la primera fecha de concierto.

Ahora, medios apuntan que las próximas paradas de Jorge Medina y Josi Cuen en México son:

24 de enero de 2026 en Arena Monterrey

30 de enero de 2026 en el Auditorio GNP de Puebla

De ahí en fuera, la gira Juntos de Jorge Medina y Josi Cuen continúa en 2026 con conciertos programados en varias ciudades de Estados Unidos.