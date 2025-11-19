Los conciertos en la CDMX se perfilan a cerrar a lo grande con las cuatro fechas que Los Fabulosos Cadillacs darán en el Auditorio Nacional.

La banda argentina siempre ha sido bien recibida entre sus fans en México. Así que si eres uno de los afortunados, toma en cuenta todo lo que se sabe de los cocnciertos.

Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional: horarios para las cuatro fechas de conciertos

De acuerdo con información de Ticketmaster, los conciertos de los días 19, 21 y 24 de noviembre de Los Fabulosos Cadillacs se apegarán a los mismos horarios:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: a las 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 de la noche (aproximadamente)

Por su parte, el sábado 22 de noviembre habrá una pequeña variación en los horarios:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: a las 8:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Término del concierto: a las 10:00 de la noche (aproximadamente)

Los Fabulosos Cadillacs (Instagram / Los Fabulosos Cadillacs)

Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales

Hasta el momento, los conciertos de los Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional no han anunciado telonero para ninguna de las fechas.

Del mismo modo, se desconoce si la agrupación contará con invitados especiales que los acompañen en las diferentes canciones del setlist.

Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional: setlist de canciones para el concierto

Los Fabulosos Cadillacs se encuentran celebrando cuatro décadas de historia en la música, por lo que hay un amplio repertorio de canciones para su setlist:

Manuel Santillán, El León

Demasiada Presión

Mi Novia Se Cayó En Un Pozo Ciego

Carmela

El Genio Del Dub

Piazzolla

Calaveras Y Diablitos

Destino De Paria

Los Condenaditos

Padre Nuestro

V Centenario

Cartas, Flores Y Un Puñal

Nro. 2 En Tu Lista

Saco Azul

Siguiendo La Luna

Carnaval Toda La Vida

Mal Bicho

El Satánico Dr. Cadillac

Vos Sabés

Matador

Vasos Vacíos

Yo No Me Sentaría En Tu Mesa