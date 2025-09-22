La agrupación de vocal de ópera, Il Divo se presenta esta noche de lunes 22 de septiembre en en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan al que si vas te tenemos setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre

Presta atención que a continuación te dejamos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre

La gira IL Divo by Candlelight aterriza en México hoy lunes 22 de septiembre con concierto que promete en el Teatro Metropólitan.

Concierto en el que los fans podrán disfrutar de la magia vocal de IL Divo, integrada por:

David Miller de 52 años

Urs Bühler de 54 años

Sébastien Izambard de 52 años

Steven LaBrie de 37 años

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan sean: