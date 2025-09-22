La agrupación de vocal de ópera, Il Divo se presenta esta noche de lunes 22 de septiembre en en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Presta atención que a continuación te dejamos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre

La gira IL Divo by Candlelight aterriza en México hoy lunes 22 de septiembre con concierto que promete en el Teatro Metropólitan.

Concierto en el que los fans podrán disfrutar de la magia vocal de IL Divo, integrada por:

  • David Miller de 52 años
  • Urs Bühler de 54 años
  • Sébastien Izambard de 52 años
  • Steven LaBrie de 37 años

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan sean:

  1. Somewhere
  2. Hoy tengo ganas de ti
  3. Crazy
  4. You Raise Me Up
  5. Un-Break My Heart
  6. Perfect
  7. Despertar sin ti
  8. Unchained Melody
  9. Unchained Melody
  10. Hasta mi final
  11. Despacito
  12. Talking to the Moon
  13. Quizás, quizás, quizás
  14. Bésame mucho
  15. All by Myself
  16. Isabel
  17. Adagio in G minor
  18. I Have Nothing
  19. My Way
  20. Con te partirò