El Teatro Metropólitan recibe hoy 22 de septiembre a la agrupación de vocal de ópera, Il Divo en concierto, con las voces de:

David Miller de 52 años

Urs Bühler de 54 años

Sébastien Izambard de 52 años

Steven LaBrie de 37 años

Así que prepárate para disfrutar de la música de Il Divo, pues te tenemos los detalles de horario y hora en la que termina su concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Horarios del concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan para hoy 22 de septiembre

Arma tu itinerario de llegada y hasta regresa a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de Il Divo en el Teatro Metropólitan de hoy 22 de septiembre; acá todo lo que debes saber:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

IL Divo se presenta en el Teatro Metropólitan con concierto by Candlelight

Hoy 22 de septiembre es el esperado concierto de IL Divo by Candlelight en el Teatro Metropólitan.

Concierto de la agrupación masculina de voces, IL Divo que promete deleitar sus fans de la capital del país, para luego seguir con 4 fechas más en:

24 de septiembre 2025 en el Auditorio Explanada de Puebla, Puebla de los Ángeles

26 de septiembre 2025 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León

27 de septiembre 2025 en el Teatro Metropolitano de Querétaro, Querétaro

28 de septiembre 2025 en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todos los detalles para disfrutar como se debe en el concierto de voces de Il Divo en el Teatro Metropólitan hoy 22 de septiembre.