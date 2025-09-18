El primer grupo de pop latino de HYBE Latin America, Santos Bravos tendrá su debut con concierto en el Auditorio Nacional.

Y si no te quieres perder del debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional te decimos cómo conseguir boletos gratis para su primer concierto.

Así podrás conseguir boletos gratis para el debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional

Conseguir boletos gratis para el debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional en concierto será muy fácil, tan solo deberas seguir estos pasos:

Deberes hacer tu reserva de boletos gratis en la página Weverse https://campaigns.weverse.io/WV91RZKWF?lang=ES

Inicia reservar desde 18 de septiembre 2025 y hasta agotarse

Tener cuenta de Weverse

Reservas de boletos gratis 2 por persona

Para menores deberán ir con un adulto

Asignación de boletos al azar

Tras el registro de reserva de los boletos gratis para el debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional en concierto deberás estar atento a tu correo.

Pues a través de este medio recibirás más información para recoger tus boletos gratis para el debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional de ser seleccionado.

Un debut. Una noche. Un escenario legendario. 🎤✨ No te pierdas el concierto debut de Santos Bravos el 21 de octubre en el Auditorio Nacional. Corre por tus entradas GRATIS en @weverseofficial/ @hybe_latam



Don’t miss Santos Bravos’ debut concert at Mexico City’s Auditorio… pic.twitter.com/lWyz3EehNN — Santos Bravos (@santos_bravos) September 18, 2025

¿Cuándo será el concierto debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional?

El concierto debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional tiene como fecha el próximo martes 21 de octubre de 2025.

La hora del concierto debut de Santos Bravos en el Auditorio Nacional es las 9:00 de la noche en punto.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.