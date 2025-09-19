¡Floricienta regresa a México! Precios y fechas para conciertos de Flor Bertotti

Floricienta regresa a México con conciertos de la actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti.

Conciertos de Flor Bertotti de los cuales ya te tenemos los detalles de precios y fechas para el regreso de Floricienta a México.

Fechas para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México

El regreso de Floricienta a México será con tres fechas en concierto de la argentina Flor Bertotti para los días:

  • 02 diciembre 2025 en la Arena CDMX en la Ciudad de México
  • 04 diciembre 2025 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León
  • 05 diciembre 2025 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México, venta ya arrancó

Con el arranque de la venta, ya conocemos el precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México.

Para el concierto de Floricienta en la CDMX la venta es por Superboletos y los precios de boletos son:

  • VIP $3,765
  • Zona Mercado Libre $3,138
  • Rojo $3,138
  • Zona Elektra $3,138
  • Zona Zapata $2,510
  • Zona Pepsi $2,510
  • Amarillo $2,510
  • Zona Toyota $2,510
  • Zona Boing $2,510
  • Zona Miniso $1,883
  • Zona Banco Azteca $1,883
  • Zona Mccormick $1,883
  • Verde $1,883
  • Zona Mega $1,883
  • Zona Sabritas $1,883
  • SP Platino $1,632
  • SP Oro Vl $1,632
  • SP Oro $1,632
  • SP Platino Vl $1,632
  • Personas con discapacidad $1,632
  • Aqua $1,632
  • Morado $1,381
  • Celeste $1,255
  • Gris $1,130
  • Gris Vl $1,130
  • Café $879
  • Café Vl $879
  • Rosa $628
  • Rosa Vl $628

Los precios de boletos para el concierto de Flor Bertotti en Monterrey por Ticketmaster son:

  • Beyond VIP $3,416.00
  • Beyond Oro $3,904
  • Platinum $3,050
  • Platinum B $2,684
  • Perfiles $2,074
  • Perfiles B $1,708
  • Perfiles C $1,098
  • Perfiles D $854
  • Perfiles E $610

Mientras que los precios de boletos para ver en concierto a Floricienta en Guadalajara por Ticketmaster son:

  • Beyond VIP $3,782
  • Rojo $3,050
  • Azul $2,318
  • Verde $1,769
  • Blanco $1,342
  • Lila $1,098
  • Naranja $854
  • Amarillo $610
