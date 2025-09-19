¡Floricienta regresa a México! Precios y fechas para conciertos de Flor Bertotti

Floricienta regresa a México con conciertos de la actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti.

Conciertos de Flor Bertotti de los cuales ya te tenemos los detalles de precios y fechas para el regreso de Floricienta a México.

Fechas para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México

El regreso de Floricienta a México será con tres fechas en concierto de la argentina Flor Bertotti para los días:

02 diciembre 2025 en la Arena CDMX en la Ciudad de México

04 diciembre 2025 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

05 diciembre 2025 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México, venta ya arrancó

Con el arranque de la venta, ya conocemos el precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México.

Para el concierto de Floricienta en la CDMX la venta es por Superboletos y los precios de boletos son:

VIP $3,765

Zona Mercado Libre $3,138

Rojo $3,138

Zona Elektra $3,138

Zona Zapata $2,510

Zona Pepsi $2,510

Amarillo $2,510

Zona Toyota $2,510

Zona Boing $2,510

Zona Miniso $1,883

Zona Banco Azteca $1,883

Zona Mccormick $1,883

Verde $1,883

Zona Mega $1,883

Zona Sabritas $1,883

SP Platino $1,632

SP Oro Vl $1,632

SP Oro $1,632

SP Platino Vl $1,632

Personas con discapacidad $1,632

Aqua $1,632

Morado $1,381

Celeste $1,255

Gris $1,130

Gris Vl $1,130

Café $879

Café Vl $879

Rosa $628

Rosa Vl $628

Los precios de boletos para el concierto de Flor Bertotti en Monterrey por Ticketmaster son:

Beyond VIP $3,416.00

Beyond Oro $3,904

Platinum $3,050

Platinum B $2,684

Perfiles $2,074

Perfiles B $1,708

Perfiles C $1,098

Perfiles D $854

Perfiles E $610

Mientras que los precios de boletos para ver en concierto a Floricienta en Guadalajara por Ticketmaster son:

Beyond VIP $3,782

Rojo $3,050

Azul $2,318

Verde $1,769

Blanco $1,342

Lila $1,098

Naranja $854

Amarillo $610