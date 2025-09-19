¡Floricienta regresa a México! Precios y fechas para conciertos de Flor Bertotti

Floricienta regresa a México con conciertos de la actriz y cantante argentina de 42 años de edad, Flor Bertotti.
Conciertos de Flor Bertotti de los cuales ya te tenemos los detalles de precios y fechas para el regreso de Floricienta a México.
Fechas para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México
El regreso de Floricienta a México será con tres fechas en concierto de la argentina Flor Bertotti para los días:
- 02 diciembre 2025 en la Arena CDMX en la Ciudad de México
- 04 diciembre 2025 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León
- 05 diciembre 2025 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco
Precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México, venta ya arrancó
Con el arranque de la venta, ya conocemos el precio de boletos para los conciertos de Flor Bertotti con el regreso de Floricienta a México.
Para el concierto de Floricienta en la CDMX la venta es por Superboletos y los precios de boletos son:
- VIP $3,765
- Zona Mercado Libre $3,138
- Rojo $3,138
- Zona Elektra $3,138
- Zona Zapata $2,510
- Zona Pepsi $2,510
- Amarillo $2,510
- Zona Toyota $2,510
- Zona Boing $2,510
- Zona Miniso $1,883
- Zona Banco Azteca $1,883
- Zona Mccormick $1,883
- Verde $1,883
- Zona Mega $1,883
- Zona Sabritas $1,883
- SP Platino $1,632
- SP Oro Vl $1,632
- SP Oro $1,632
- SP Platino Vl $1,632
- Personas con discapacidad $1,632
- Aqua $1,632
- Morado $1,381
- Celeste $1,255
- Gris $1,130
- Gris Vl $1,130
- Café $879
- Café Vl $879
- Rosa $628
- Rosa Vl $628
Los precios de boletos para el concierto de Flor Bertotti en Monterrey por Ticketmaster son:
- Beyond VIP $3,416.00
- Beyond Oro $3,904
- Platinum $3,050
- Platinum B $2,684
- Perfiles $2,074
- Perfiles B $1,708
- Perfiles C $1,098
- Perfiles D $854
- Perfiles E $610
Mientras que los precios de boletos para ver en concierto a Floricienta en Guadalajara por Ticketmaster son:
- Beyond VIP $3,782
- Rojo $3,050
- Azul $2,318
- Verde $1,769
- Blanco $1,342
- Lila $1,098
- Naranja $854
- Amarillo $610