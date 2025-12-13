El cantautor mexicano de la trova Fernando Delgadillo llega en concierto al Lunario este sábado 13 de diciembre.
Concierto de Fernando Delgadillo del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Posibles setlist del concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario del 13 de diciembre
El Lunario del Auditorio Nacional tendrá este sábado 13 de diciembre en concierto al trovador mexicano Fernando Delgadillo.
Música
Conciertos en CDMX en diciembre: calendario con fechas, artistas y sedes
Música
Concierto de DLD en La Maraka: Setlist, horarios y teloneros para el 12 y 13 de diciembre
Música
¿A qué hora termina el concierto de DLD en La Maraka? Horarios del 12 y 13 de diciembre
Música
Concierto de The Rasmus en Velódromo Olímpico: Setlist, horario y telonero para 13 diciembre
Música
Concierto de Junior H en Plaza de Toros México: Setlist, horario y telonero para 13 al 15 de diciembre
Concierto de Fernando Delgadillo que forma parte de la gira “Noche de Luciérnagas”, mismo que promete ser una noche de música inolvidable.
Se espera que los posibles temas en el setlist para el concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario sean los siguientes:
- Julieta
- Verdes siempre
- Bienvenida
- Noche sin luciérnagas
- Entre pairos y derivas
- Sin luz
- No me pidas ser tu amigo
- Donde
- Hoy hace un buen día
- Carta a Francia
- Nimbus
- Hoy ten miedo de mí
- A tu vuelta
- Navegante
- Serenata
- La canción del caminante
- Con cierto aire a ti
- Puede que pueda
- Conclusiones en rag
- La bañera
- Días de sombrillas