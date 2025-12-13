El cantautor mexicano de la trova Fernando Delgadillo llega en concierto al Lunario este sábado 13 de diciembre.

Concierto de Fernando Delgadillo del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Fernando Delgadillo
Fernando Delgadillo (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Posibles setlist del concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario del 13 de diciembre

El Lunario del Auditorio Nacional tendrá este sábado 13 de diciembre en concierto al trovador mexicano Fernando Delgadillo.

Concierto de Fernando Delgadillo que forma parte de la gira “Noche de Luciérnagas”, mismo que promete ser una noche de música inolvidable.

Se espera que los posibles temas en el setlist para el concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario sean los siguientes:

  1. Julieta
  2. Verdes siempre
  3. Bienvenida
  4. Noche sin luciérnagas
  5. Entre pairos y derivas
  6. Sin luz
  7. No me pidas ser tu amigo
  8. Donde
  9. Hoy hace un buen día
  10. Carta a Francia
  11. Nimbus
  12. Hoy ten miedo de mí
  13. A tu vuelta
  14. Navegante
  15. Serenata
  16. La canción del caminante
  17. Con cierto aire a ti
  18. Puede que pueda
  19. Conclusiones en rag
  20. La bañera
  21. Días de sombrillas