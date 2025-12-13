El cantautor mexicano de la trova Fernando Delgadillo llega en concierto al Lunario este sábado 13 de diciembre.

Concierto de Fernando Delgadillo del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Fernando Delgadillo (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Posibles setlist del concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario del 13 de diciembre

El Lunario del Auditorio Nacional tendrá este sábado 13 de diciembre en concierto al trovador mexicano Fernando Delgadillo.

Concierto de Fernando Delgadillo que forma parte de la gira “Noche de Luciérnagas”, mismo que promete ser una noche de música inolvidable.

Se espera que los posibles temas en el setlist para el concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario sean los siguientes: