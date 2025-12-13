Hoy 13 de diciembre el cantautor de la trova Fernando Delgadillo tendrá concierto íntimo con su fans en el Lunario de la CDMX.

Concierto del que te tenemos el horario y hasta la hora en la que termina para que armes tu itinerario y no se te pase ningún momento:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Fernando Delgadillo. Asesinato de su hermano. (Cuartoscuro)

Fernando Delgadillo en el Lunario hoy 13 de diciembre

La trova se hará presente con Fernando Delgadillo en concierto desde el Lunario hoy 13 de diciembre.

Concierto que forma parte de la gira “Noche de Luciérnagas” de Fernando Delgadillo y que promete tener lo mejor de la música del trovador.

Recuerda que el Lunario encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario del Auditorio Nacional este 15 de noviembre.