El próximo 29 de marzo se llevará a cabo el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes, esto tras su presentación en el Corona Capital 2025.

Si planeas ir al concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes, aquí te daremos todos los detalles al respecto, para que te vayas preparando.

Deftones (Deftones )

Setlist del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes

Aunque no hay información oficial, el posible setlist del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes sería el siguiente, basado en otras fechas de su gira:

Be Quiet and Drive (Far Away)

Locked Club

Rocket Skates

Diamond Eyes

Ecdysis

Digital Bath

My Mind Is a Mountain

Souvenir

Swerve City

Rosemary

Cut Hands

Infinite Source

Sextape

Hole in the Earth

Change (In the House of Flies)

Genesis

Milk of the Madonna

Cherry Waves

My Own Summer (Shove It)

7 Words

Horario del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes iniciará a las 7:00 p.m. del 29 de marzo.

El show tendrá una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminaría alrededor de las 9:00 p.m.

No obstante, algunos fans apuntan que la hora es muy “temprano”, lo que significa que en realidad la banda no iniciará a tocar a esa hora, sino que podría corresponderle a la telonera.

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Telonera del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes

Desde el anuncio del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes se confirmó que Jehnny Beth será la telonera del show.

No hay un horario para la salida de Jehnny Beth previo al concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes.

En caso de que se confirmé que saldría a las 7:00 p.m. como especulan algunos, la banda principal saldría alrededor de las 8:00 p.m.

Jehnny Beth es conocida por adentrarse en el género del metal alternativo, siendo una buena propuesta para calentar al público fan de los Deftones.