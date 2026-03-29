Este domingo 29 de marzo, Remmy Valenzuela tiene una cita con sus fans en el Auditorio Nacional en punto de las 7:30 p.m.

El recinto abrirá sus puertas dos horas antes del concierto y estos son algunos detalles que los fans de la CDMX deberán tener en cuenta para la gran noche.

Setlist para el concierto de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional

Remmy Valenzuela ha destacado en la escena musical con una trayectoria en el regional mexicano que incluye canciones de desamor para los corazones rotos y de corridos que mueven el ambiente.

Este 2026 presenta su gira En Vivo Desde el Rancho Tour, siendo que en el Auditorio Nacional podría incluir canciones en su setlist como:

Jardín olvidado

Mi princesa

Otra vez

Se va muriendo mi alma

Mentiras

Espero con ansias

Te tocó perder

Mentí

Nadie

La ventaja

Que me duela

El martini

Trepado en el tren

30 cartas

Loco enamorado

Remmy Valenzuela (@remmyvalenzuela)

Teloneros e invitados especiales para el concierto de Remmy Valenzuela

Hasta el momento, no se han anunciado teloneros para el concierto de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Sin embargo, y como es prácticamente una tradición en el regional mexicano, es probable que el cantante se haga acompañar en el escenario por algunos de sus colegas del género.

Por lo pronto, el cantante y Ticketmaster se mantienen al margen de cualquier posible sorpresa para los fans.