Este 29 de marzo se llevará a cabo el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes, uno de los más esperados de este inicio de año.

Es por ello que te daremos todos los detalles del horario del concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes, para que sepas a qué hora termina.

Deftones (Deftones )

¿A qué hora termina el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes?

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes inicia a las 7:00 p.m., con una duración de dos horas, por lo que terminará a las 9:00 p.m.

Se trata de un horario bastante manejable para el show, pues permite que los fans puedan regresar sin tantos problemas.

Aún así, no se espera que termine más allá de las mencionadas 10:00 p.m. o 10:30 p.m a más tardar, lo cual también permite un regreso tranquilo para los asistentes.

Deftones (Deftones )

Telonera podría alargar el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes

Se dice que el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes podría terminar a las 10:00 p.m o 10:30 p.m. debido a la presencia de Jehnny Beth como telonera.

Al no saber a qué hora saldrá Jehnny Beth al escenario, muchos fans piensan que será ella quien comience a las 7:00 p.m., mientras Deftones saldría alrededor de las 8:00 p.m.

Es por ello que se recomienda tomar precauciones e ir con la idea de que se puede salir alrededor de las 10:30 p.m. del Palacio de los Deportes, una vez se hayan dado los dos actos.