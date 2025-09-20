El Coca Cola Food Fest 2025 llega este sábado 20 de septiembre al Estadio Fray Nano de la CDMX.
Por lo que te traemos todos los detalles de artistas y horarios para que no te pierdas de los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025.
Artistas y horarios para sus conciertos en Coca Cola Food Fest 2025 hoy 20 de septiembre en el Estadio Fray Nano
Disfruta de los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano hoy 20 de septiembre, así que presta atención que te dejamos todos los detalles del setlist y horario:
- Hora: A partir de las 2:00 de la tarde
- Artistas:
- Intocable
- Motel
- Matisse
- Setlist de canciones: Se prevé 32 temas en vivo
Posible setlist de canciones para los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano hoy 20 de septiembre
El Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano llega hoy 20 de septiembre con 3 agrupaciones en concierto, por lo que cada una contará con su propio setlist de canciones.
Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para Intocable en el Coca Cola Food Fest 2025 serían:
- Obsesión
- No se vuelve a repetir
- Fuerte no soy
- Aire
- Si me duele que duela
- Perdedor / Ayúdame / Por un beso
- Llueve
- No te vayas
- Estas que te pelas
- Mi castigo
Para los temas del setlist de canciones en el Coca Cola Food Fest 2025 de Motel serían:
- Somos aire
- Olvídame
- Donde te perdí
- Cielos transparentes
- Siempre tú
- Uno dos tres
- Bailando al amanecer
- Lejos estamos mejor
- Dime ven
Mientras que el setlist de canciones de Matisse en el Coca Cola Food Fest 2025 serán:
- Más que amigos
- Lo peor que me ha pasado fue tu amor
- Cuando te encontré
- Así el amor se muere
- Primer avión
- Por tu bien
- Todavía
- La misma luna
- A olvidarte
- Por última vez
- Imposible amor
- Cuando estabas conmigo