El Coca Cola Food Fest 2025 llega este sábado 20 de septiembre al Estadio Fray Nano de la CDMX.

Por lo que te traemos todos los detalles de artistas y horarios para que no te pierdas de los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025.

Artistas y horarios para sus conciertos en Coca Cola Food Fest 2025 hoy 20 de septiembre en el Estadio Fray Nano

Disfruta de los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano hoy 20 de septiembre, así que presta atención que te dejamos todos los detalles del setlist y horario:

Hora: A partir de las 2:00 de la tarde

Artistas:

Intocable Motel Matisse

Setlist de canciones: Se prevé 32 temas en vivo

Coca Cola Food Fest 2025 en Estadio Fray Nano (Coca Cola )

Posible setlist de canciones para los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano hoy 20 de septiembre

El Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano llega hoy 20 de septiembre con 3 agrupaciones en concierto, por lo que cada una contará con su propio setlist de canciones.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para Intocable en el Coca Cola Food Fest 2025 serían:

Obsesión

No se vuelve a repetir

Fuerte no soy

Aire

Si me duele que duela

Perdedor / Ayúdame / Por un beso

Llueve

No te vayas

Estas que te pelas

Mi castigo

Para los temas del setlist de canciones en el Coca Cola Food Fest 2025 de Motel serían:

Somos aire

Olvídame

Donde te perdí

Cielos transparentes

Siempre tú

Uno dos tres

Bailando al amanecer

Lejos estamos mejor

Dime ven

Mientras que el setlist de canciones de Matisse en el Coca Cola Food Fest 2025 serán: