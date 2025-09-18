Esteman & Daniela Spalla alistan un concierto en la CDMX para el jueves 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes.
Todo está prácticamente listo para una noche llena de música con una de las colaboraciones más sonadas del 2025.
Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Horario del concierto en CDMX
Esteman & Daniela Spalla hicieron un sold out en el Palacio de los Deportes. Estos son los horarios a tener en cuenta para su presentación en CDMX:
- Hora de concierto: En punto de las 9:00 de la noche
- Duración del concierto: Aproximadamente dos horas
- Hora de término: Alrededor de las 11:00 de la noche
Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Telonero del concierto en CDMX
Hasta el momento, los organizadores del concierto de Esteman y Daniela Spalla, no han dado a conocer de manera oficial quién será el artista invitado o telonero.
En este sentido, el público aún permanece a la expectativa de ese anuncio a poco del concierto que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.
Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Setlist de canciones para concierto en CDMX
Fue durante la primera mitad de este 2025 que Esteman & Daniela Spalla lanzaron un álbum colaborativo bajo el título de Amorío.
Motivo por el cual es más que seguro que gran parte del setlist de canciones para el Palacio de los Deportes incluirá canciones de Amorío, como:
- Bar de corazones rotos
- No sabes amar
- Amantes
- Te va a doler
- Cita compartida
- El acuerdo
- Nada que ver
- Llorando en el aeropuerto
- Duele
De acuerdo con Esteman & Daniela Spalla, Amorío es una propuesta musical en la que se cuentan las diferentes etapas de un amorío. Desde el enamoramiento hasta el desencuentro y la separación.
Del mismo modo, en el concierto del Palacio de los Deportes es posible escuchar canciones de Daniela Spalla como:
- Estábamos tan bien
- Amor difícil
- No me hables de amor
- Viaje a la luna
Así como canciones de Esteman como:
- “Baila
- Noche Sensorial
- Fuimos Amor
- Juan y Paul
- Caótica Belleza
- Reina Leona