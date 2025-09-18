Esteman & Daniela Spalla alistan un concierto en la CDMX para el jueves 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

Todo está prácticamente listo para una noche llena de música con una de las colaboraciones más sonadas del 2025.

Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Horario del concierto en CDMX

Esteman & Daniela Spalla hicieron un sold out en el Palacio de los Deportes. Estos son los horarios a tener en cuenta para su presentación en CDMX:

Hora de concierto: En punto de las 9:00 de la noche

Duración del concierto: Aproximadamente dos horas

Hora de término: Alrededor de las 11:00 de la noche

Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes (Instagram | @danielaspalla)

Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Telonero del concierto en CDMX

Hasta el momento, los organizadores del concierto de Esteman y Daniela Spalla, no han dado a conocer de manera oficial quién será el artista invitado o telonero.

En este sentido, el público aún permanece a la expectativa de ese anuncio a poco del concierto que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.

Esteman & Daniela Spalla en Palacio de los Deportes: Setlist de canciones para concierto en CDMX

Fue durante la primera mitad de este 2025 que Esteman & Daniela Spalla lanzaron un álbum colaborativo bajo el título de Amorío.

Motivo por el cual es más que seguro que gran parte del setlist de canciones para el Palacio de los Deportes incluirá canciones de Amorío, como:

Bar de corazones rotos

No sabes amar

Amantes

Te va a doler

Cita compartida

El acuerdo

Nada que ver

Llorando en el aeropuerto

Duele

Esteman & Daniela Spalla (Instagram | @danielaspalla)

De acuerdo con Esteman & Daniela Spalla, Amorío es una propuesta musical en la que se cuentan las diferentes etapas de un amorío. Desde el enamoramiento hasta el desencuentro y la separación.

Del mismo modo, en el concierto del Palacio de los Deportes es posible escuchar canciones de Daniela Spalla como:

Estábamos tan bien

Amor difícil

No me hables de amor

Viaje a la luna

Así como canciones de Esteman como:

“Baila

Noche Sensorial

Fuimos Amor

Juan y Paul

Caótica Belleza

Reina Leona