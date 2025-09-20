Hoy sábado 20 de septiembre tendrá lugar el Coca Cola Food Fest 2025 con todo y conciertos en el Estadio Fray Nano de la CDMX.

Por lo que prepárate que te tenemos el horario y hora en la que terminan los conciertos del Coca Cola Food Fest 2025 en el Estadio Fray Nano y no te pierdas de nada.

Horario de los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en Estadio Fray Nano del 20 de septiembre

Arma tu itinerario con el horario y hora en la que terminan los conciertos de Coca Cola Food Fest 2025 en Estadio Fray Nano del 20 de septiembre, a continuación todos lo que debes saber:

Hora: A partir de las 2:00 de la tarde

Artistas:

Intocable Motel Matisse

Setlist de canciones: Se prevé 32 temas en vivo

Duración: Más de 8 horas

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Coca Cola Food Fest 2025 llega al Estadio Fray Nano hoy 20 de septiembre

El Estadio Fray Nano se prepara para recibir hoy 20 de septiembre el Coca Cola Food Fest 2025 con música y mucha comida.

Por lo que en la parte foodie Coca Cola Food Fest 2025 se dividirá en 4 zonas:

El Mero Mero: Platillos clásicos Apapacho: Comida casera Capricho: Antojitos. Taco’n Todo: Taquiza

Mientras que los restaurante de Coca Cola Food Fest 2025 será:

Los originales del beis

Esquites Durango

Los Caramelos

Chubbies Burger

Burguer Bang

Corazón de Pollo

Capital Truck

Maquechida

La Kulishi

Monchi Vegano

Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en la calle de Fernando Iglesias Calderón sin número en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Para referencias, el Estadio Fray Nano esta cerca de las estaciones del Metro: Velódromo y Mixhuca de la Línea 9.