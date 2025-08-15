CA7RIEL & Paco Amoroso se presentan en concierto este 15 de agosto en el Palacio de los Deportes como parte de su Papota Tour.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes del 15 de agosto

Hoy viernes 15 de agosto se presenta en concierto CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 6 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Posible setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso hoy 15 de agosto en Palacio de los Deportes

CA7RIEL & Paco Amoroso se presentan con un rotundo sold out este 15 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El dúo argentino presentará su EP Papota (lanzado en marzo 2025), el cual, es el eje de la gira Papota Tour con temas que critican la industria musical y la cultura pop.

Con ello, se espera que los 16 temas en el setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes de hoy 15 de agosto sean:

Dumbai Baby Gangsta Diosa A mí no Impostor Viuda Negra Mi deseo/ Bad Bitch Cosas ricas La que puede, puede Sheesh McFly Todo el día Ola mina Cono hielo El día del amigo El único

CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes, prometen un show al nivel de Coachella, Tiny Desk y Lollapalooza.