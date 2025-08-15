CA7RIEL & Paco Amoroso están listos para su concierto en Palacio de los Deportes para presentar Papota Tour 2025.

Si asistirás, te compartimos detalles de la duración y la hora en la que termina su concierto de hoy 15 de agosto en el Palacio de los Deportes.

¿A qué hora termina el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes?

Papota Tour 2025, la nueva gira de CA7RIEL & Paco Amoroso llega al Palacio de los Deportes hoy viernes 15 de agosto con el siguiente horario:

Hora de inicio: 20:00 horas

Apertura de puertas: 18:00 horas

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 22:00 horas o 23:00 horas

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7riel / Instagram)

El dúo argentino de Buenos Aires, Argentina, interpretará los éxitos de su carrera musical y presentará su más reciente álbum: Papota.

CA7RIEL & Paco Amoroso harán vibrar el icónico Palacio de los Deportes con su energía en el escenario y su fusión explosiva de estilos y sonidos.

Setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes

A continuación, te compartimos el posible setlist de canciones para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes:

Dumbai

Baby Gangsta

A mí no

Mi Diosa

Impostor

Viuda negra

Mi deseo/ Bad Bitch

En el after

Cosas ricas

Pirlo

Re forro

La que puede, puede

Sheesh

Supersónico

Polvo

McFly

Todo el día

Ola mina

Cono hielo

El día del amigo

El único

CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

CA7RIEL & Paco Amoroso logran sold out en Palacio de los Deportes

El concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso del viernes 15 de agosto en el Palacio de los Deportes es sold out.

El dúo argentino, conocido por su propuesta original, logró agotar todas las localidades del Palacio de los Deportes.

De acuerdo con Ticketmaster, no hay boletos disponibles para el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso.