La banda mexicana de hardcore/punk y crust punk Annapura llega en concierto a Venas Rotas Discos este domingo 21 de diciembre.

Concierto de Annapura en Venas Rotas Discos del cual a los fans les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierda nada del show en vivo:

Apertura de puertas: 11:00 de la mañana

Hora de inicio: 1:00 de la tarde en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Artistas invitados/ teloneros:

Vinnum Sabbathi Saton Flo Ullrich Joyería Rhuinas

Posible setlist del concierto de Annapura en Venas Rotas Discos del 21 de diciembre

Annapura llevará su música en concierto este 21 de diciembre al Convivio de fin de año de Venas Rotas Discos en la CDMX.

Por lo que los fans de Annapura no sólo disfrutaran de su música en vivo, pues también en Venas Rotas Discos se tendrá venta de discos, merch, arte, libro, comida y bebidas.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Annapura en Venas Rotas Discos serán: