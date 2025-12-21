La banda mexicana de hardcore/punk y crust punk Annapura llega en concierto a Venas Rotas Discos este domingo 21 de diciembre.
Concierto de Annapura en Venas Rotas Discos del cual a los fans les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierda nada del show en vivo:
- Apertura de puertas: 11:00 de la mañana
- Hora de inicio: 1:00 de la tarde en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo
- Artistas invitados/ teloneros:
- Vinnum Sabbathi
- Saton
- Flo Ullrich Joyería
- Rhuinas
Posible setlist del concierto de Annapura en Venas Rotas Discos del 21 de diciembre
Annapura llevará su música en concierto este 21 de diciembre al Convivio de fin de año de Venas Rotas Discos en la CDMX.
Por lo que los fans de Annapura no sólo disfrutaran de su música en vivo, pues también en Venas Rotas Discos se tendrá venta de discos, merch, arte, libro, comida y bebidas.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Annapura en Venas Rotas Discos serán:
- Niño
- Cólera
- Bred
- Manchar
- Armas de Control
- Insulto
- Coliformes
- Miente
- Falló
- Todo a Todo
- Daga
- Picos
- Rabia
- Dime
- Salvajes