Hoy sábado 21 de diciembre la banda hardcore/punk y crust punk originaria de la CDMX, Annapura se presenta en concierto en Venas Rotas Discos.

Y si eres de los que irá te tenemos el horario y la hora en la que terminan el show en vivo en Venas Rotas Discos con Annapura en concierto:

Apertura de puertas: 11:00 de la mañana

Hora de inicio: 1:00 de la tarde en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Duración: 6 horas

Hora en la que termina: 7 de la noche

Artistas invitados/ teloneros:

Vinnum Sabbathi Saton Flo Ullrich Joyería Rhuinas

Annapura en el Convivio de fin de año de Venas Rotas Discos

El Convivio de fin de año de Venas Rotas Discos se celebrará a lo grande con Annapura en concierto este 21 de diciembre.

Y solo solo será concierto de Annapura, pues en el Convivio de fin de año de Venas Rotas habrá venta de discos, merch, arte, libro, comida y bebidas para completar la experiencia.

Recuerda que Venas Rotas Discos se ubica en la calle de Morelia número 77 en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, CDMX.

La vía sencilla para llegar a Venas Rotas Discos por transporte público es el Metro en la Línea 1 con bajada en la estación Cuauhtémoc, y a unas cuadras encontrarás el lugar.