El cantante Christian Nodal anunció un concierto en CDMX en 2026, acá te damos lugar, fecha y precios.

Christian Nodal regresará a La Monumental Plaza de Toros México para dar un concierto a todos sus fans.

Lugar en CDMX del concierto de Christian Nodal en 2026

En redes sociales Christian Nodal confirmó que regresa a la CDMX en 2026 con su “Pa´l Cora Tour”.

La cita es en la icónica Monumental Plaza de Toros México que se ubica en Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.

Durante su show, Christian Nodal cantará sus mejores éxitos para dar una presentación inolvidable.

Además de CDMX, Nodal llegará su “Pa´l Cora Tour” a:

Puebla: 20 marzo 2026 en el Centro Expositor

Pachuca: 21 de marzo 2026 en la Plaza de Toros Vicente Segura

Acapulco: 28 de marzo de 2026 en la Arena GNP Seguros

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Fecha para el concierto de Christian Nodal en CDMX en 2026

Ya se confirmó la fecha para el concierto de Christian Nodal en CDMX en 2026, aquí te la damos.

El show se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo 2026, tómalo en cuenta.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Boletos para el concierto de Christian Nodal en CDMX en 2026

Los boletos para el concierto de Christian Nodal en la Monumental Plaza de Toros México se venderán por medio de Funticket.

El evento no tendrá preventa, solo venta general, la cual arrancará el martes 23 de diciembre a las 12 de la tarde.

De momento no hay precio de boletos para ver a Christian Nodal en vivo.

Aunque se espera que las entradas cuesten de entre mil a 4 mil pesos, dependiendo la zona que se elija.