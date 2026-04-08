Chetes anuncia concierto en la CDMX. El cantante celebrará en vivo y junto a sus fans el aniversario XX de su álbum “Blanco Fácil”.
El show musical de Chetes, de 46 años de edad, tendrá lugar en el Pabellón Oeste, ubicado en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.
A continuación te compartimos detalles: fecha, sede y preventa de boletos, para lo que promete ser un gran concierto.
- Fecha: 25 de septiembre de 2026
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Kill Aniston
- Preventa Banamex: 9 de abril a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta General: 10 de abril a partir de las 11:00 de la mañana
- Promoción: 3 meses sin intereses
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin revelarse.
Chetes celebra aniversario XX de Blanco Fácil
Con un concierto, Chetes celebrará el aniversario XX de su álbum Blanco Fácil, el cual salió a la luz el 30 de marzo de 2006.
La placa discográfica cuenta con 12 temas, mismos que consolidaron a Chetes como solista, convirtiéndolo en una de las voces más imponentes del rock pop mexicano.
Por lo que sus fans escucharán en el show musical que se llevará a cabo en Pabellón Oeste, canciones como:
- Poco a poco
- Otra vez
- Se fue el dolor
- Completamente
- El sonido de tu voz
- Camino a casa
- Regresa
- Llegó la luz
- Que me maten
- Sobreviví
- ¿Qué vas a hacer?
- Una pieza
Así como temas que mantuvieron a Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, en la cima:
- Si tú no lo vuelves
- Azul oscuro
- Luna
- Querer
- Tropecé
- La primera vez
En este concierto, otra vez, Chetes se acompañará de la banda independiente, Kill Aniston.
Cabe señalar que este show llegará antes a Monterrey. El exmiembro de Zurdok, presentará Blanco Fácil en Foro Corona Monterrey, el 24 de abril de 2026.