Chetes anuncia concierto en la CDMX. El cantante celebrará en vivo y junto a sus fans el aniversario XX de su álbum “Blanco Fácil”.

El show musical de Chetes, de 46 años de edad, tendrá lugar en el Pabellón Oeste, ubicado en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

A continuación te compartimos detalles: fecha, sede y preventa de boletos, para lo que promete ser un gran concierto.

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Kill Aniston

Preventa Banamex: 9 de abril a partir de las 11:00 de la mañana

Venta General: 10 de abril a partir de las 11:00 de la mañana

Promoción: 3 meses sin intereses

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse.

Chetes anuncia concierto en CDMX (@ocesa_total / X)

Chetes celebra aniversario XX de Blanco Fácil

Con un concierto, Chetes celebrará el aniversario XX de su álbum Blanco Fácil, el cual salió a la luz el 30 de marzo de 2006.

La placa discográfica cuenta con 12 temas, mismos que consolidaron a Chetes como solista, convirtiéndolo en una de las voces más imponentes del rock pop mexicano.

Por lo que sus fans escucharán en el show musical que se llevará a cabo en Pabellón Oeste, canciones como:

Poco a poco

Otra vez

Se fue el dolor

Completamente

El sonido de tu voz

Camino a casa

Regresa

Llegó la luz

Que me maten

Sobreviví

¿Qué vas a hacer?

Una pieza

Así como temas que mantuvieron a Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, en la cima:

Si tú no lo vuelves

Azul oscuro

Luna

Querer

Tropecé

La primera vez

En este concierto, otra vez, Chetes se acompañará de la banda independiente, Kill Aniston.

Cabe señalar que este show llegará antes a Monterrey. El exmiembro de Zurdok, presentará Blanco Fácil en Foro Corona Monterrey, el 24 de abril de 2026.