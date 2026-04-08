Chetes anuncia concierto en la CDMX. El cantante celebrará en vivo y junto a sus fans el aniversario XX de su álbum “Blanco Fácil”.

El show musical de Chetes, de 46 años de edad, tendrá lugar en el Pabellón Oeste, ubicado en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

A continuación te compartimos detalles: fecha, sede y preventa de boletos, para lo que promete ser un gran concierto.

  • Fecha: 25 de septiembre de 2026
  • Hora: 8:30 de la noche
  • Telonero: Kill Aniston
  • Preventa Banamex: 9 de abril a partir de las 11:00 de la mañana
  • Venta General: 10 de abril a partir de las 11:00 de la mañana
  • Promoción: 3 meses sin intereses
  • Boletera: Ticketmaster
  • Precio de boletos: Aún sin revelarse.
Chetes anuncia concierto en CDMX
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Chetes celebra aniversario XX de Blanco Fácil

Con un concierto, Chetes celebrará el aniversario XX de su álbum Blanco Fácil, el cual salió a la luz el 30 de marzo de 2006.

La placa discográfica cuenta con 12 temas, mismos que consolidaron a Chetes como solista, convirtiéndolo en una de las voces más imponentes del rock pop mexicano.

Por lo que sus fans escucharán en el show musical que se llevará a cabo en Pabellón Oeste, canciones como:

  • Poco a poco
  • Otra vez
  • Se fue el dolor
  • Completamente
  • El sonido de tu voz
  • Camino a casa
  • Regresa
  • Llegó la luz
  • Que me maten
  • Sobreviví
  • ¿Qué vas a hacer?
  • Una pieza

Así como temas que mantuvieron a Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, en la cima:

  • Si tú no lo vuelves
  • Azul oscuro
  • Luna
  • Querer
  • Tropecé
  • La primera vez

En este concierto, otra vez, Chetes se acompañará de la banda independiente, Kill Aniston.

Cabe señalar que este show llegará antes a Monterrey. El exmiembro de Zurdok, presentará Blanco Fácil en Foro Corona Monterrey, el 24 de abril de 2026.