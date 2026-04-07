El regreso de la banda colombiana del pop latino, Morat a la CDMX 2026 será con dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes.

Así que fans presten atención que les dejamos a continuación todos los detalles de precios, fechas y preventa de boletos para que no pierdan de los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes:

Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles hasta ahora

Venta Beyond: 13 de abril a las 9:00 am con códigos

Preventa Priority: 14 de abril desde las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Banamex: 15 de abril a partir de las 11:00 de la mañana

Venta General y en taquillas del Palacio de los Deportes: 16 de abril arrancando a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

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Conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes que prometen ser un espectáculo sin igual con lo mejor y lo más nuevo de su música

Para los fans la venta de boletos de Morat en Palacio de los Deportes tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos.

Si te quieres ahorrar los cargos de boletos, en la venta general podrás comprar en las taquillas del Palacio de los Deportes, recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.