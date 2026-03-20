Tras el éxito en el Vive Latino 2026, la banda de rock mexicana Fobia anuncia conciertos en México.

Por lo que ya les tenemos a los fans todos los detalles de fechas y boletos para que no queden sin ver a Fobia en concierto:

21 de mayo 2026 - Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco

23 de mayo 2026 - Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León

24 de octubre 2026 - Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 24 de marzo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas: 25 de marzo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Sin revelarse

Fobia anuncia conciertos en México: fechas y boletos (OCESA)

Fobia regresa con gira por México

El regreso de Fobia a los escenarios tendrá gira por México con conciertos que prometen ser inolvidables para los fans.

Para los fans se tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si eres de la CDMX, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.