WICKED Part One en concierto: fechas, ciudades y preventa en México

La experiencia de Wicked: Part One en concierto llega a México con orquesta en vivo para disfrutar de la aclamada película en una proyección especial en pantalla gigante.
Wicked: Part One tendrá sólo 3 fechas para México en distintas ciudades para 2027, siendo las siguientes:
- Viernes 6 de marzo 2027 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, CDMX
- Sábado 17 de abril 2027 en la Arena Guadalajara en Jalisco
- Sábado 24 de abril 2027 en la Arena Monterrey en Nuevo León
La venta general para WICKED Part One en concierto en México arrancará el próximo 11 de septiembre en punto de las 10:00 de la mañana por el sistema de Superboletos.
WICKED Part One en concierto y orquesta en vivo
WICKED Part One en concierto y orquesta en vivo es el espectáculo que acompañará la proyección de la película de 2024.
Con una orquesta en vivo, que interpretará toda la banda sonora incluyendo las canciones de Stephen Schwartz y la música compuesta por John Powell y Schwartz.
Además de México, WICKED Part One también saldrá de gira por lo que se presentará en:
- Sábado 16 de enero de 2027 en The Orpheum Theatre en San Francisco, California
- Sábado 23 de enero de 2027 en Radio City Music Hall en Nueva York, Nueva York
- Sábado 30 de enero de 2027 en The Auditorium en Chicago, Illinois
- Sábado 29 de mayo de 2027 en Meridian Hall en Toronto, Canadá
- Sábado 17 de julio de 2027 en Salle Wilfrid-Pelletier en Montréal, Canadá
- Sábado 17 de julio de 2027 en Salle Wilfrid-Pelletier en Montréal, Canadá
- Sábado 24 de julio de 2027 en The Orpheum en Vancouver, Canadá