La experiencia de Wicked: Part One en concierto llega a México con orquesta en vivo para disfrutar de la aclamada película en una proyección especial en pantalla gigante.

Wicked: Part One tendrá sólo 3 fechas para México en distintas ciudades para 2027, siendo las siguientes:

Viernes 6 de marzo 2027 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, CDMX

Sábado 17 de abril 2027 en la Arena Guadalajara en Jalisco

Sábado 24 de abril 2027 en la Arena Monterrey en Nuevo León

La venta general para WICKED Part One en concierto en México arrancará el próximo 11 de septiembre en punto de las 10:00 de la mañana por el sistema de Superboletos.

WICKED Part One en concierto: fechas, ciudades y preventa en México (WICKED )

WICKED Part One en concierto y orquesta en vivo

WICKED Part One en concierto y orquesta en vivo es el espectáculo que acompañará la proyección de la película de 2024.

Con una orquesta en vivo, que interpretará toda la banda sonora incluyendo las canciones de Stephen Schwartz y la música compuesta por John Powell y Schwartz.

Además de México, WICKED Part One también saldrá de gira por lo que se presentará en: