Camilo anunció su Worldwide Tour 2026 con 14 conciertos en varios estados de México:

Arena CDMX: 28 de agosto

Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez en Querétaro: 29 de agosto

Velaria de la Feria en León: 30 de agosto

World Trade Center en Boca del Río, Veracruz: 3 septiembre

Arena Monterrey, Nuevo León: 4 de septiembre

Arena Guadalajara, Jalisco: 5 de septiembre

Tangamanga 2 en San Luis Potosí: 6 de septiembre

CUM en Hermosillo: 10 de septiembre

Acrópolis en Puebla: 11 de septiembre

Domo Madero en Tampico: 12 de septiembre

Plaza de Toros Cancún: 17 de septiembre

Foro GNP Seguros en Mérida: 18 de septiembre

Teatro al aire libre en Villahermosa: 19 de septiembre

Arena GNP Seguros en Acapulco: 20 septiembre

Camilo revela las fechas de su gira en México, Sudamérica y Europa

La gira de Camilo pasará por varios países de América, Europa y Estados Unidos; iniciará en junio de 2026.

Camilo dará 6 conciertos en Europa, 14 shows en México y cuatro conciertos en Estados Unidos.

Camilo tendrá 14 conciertos en México (Instagram/@camilo )

El cantante también planea presentarse 2 veces en Puerto Rico y dará 12 conciertos en Sudamérica, donde destacan países como Argentina, Uruguay y Ecuador.

Camilo también adelantó a sus fans que se encuentra trabajando en su nuevo disco, el cual podría estrenarse en el segundo semestre del 2026.

Esto se sabe de los 14 conciertos de Camilo en México

La noticia de la gira mundial de Camilo se dio a conocer el lunes 23 de marzo, pero no dio más detalles sobre el precio de boletos o preventa .