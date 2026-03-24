Camilo anunció su Worldwide Tour 2026 con 14 conciertos en varios estados de México:
- Arena CDMX: 28 de agosto
- Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez en Querétaro: 29 de agosto
- Velaria de la Feria en León: 30 de agosto
- World Trade Center en Boca del Río, Veracruz: 3 septiembre
- Arena Monterrey, Nuevo León: 4 de septiembre
- Arena Guadalajara, Jalisco: 5 de septiembre
- Tangamanga 2 en San Luis Potosí: 6 de septiembre
- CUM en Hermosillo: 10 de septiembre
- Acrópolis en Puebla: 11 de septiembre
- Domo Madero en Tampico: 12 de septiembre
- Plaza de Toros Cancún: 17 de septiembre
- Foro GNP Seguros en Mérida: 18 de septiembre
- Teatro al aire libre en Villahermosa: 19 de septiembre
- Arena GNP Seguros en Acapulco: 20 septiembre
Camilo revela las fechas de su gira en México, Sudamérica y Europa
La gira de Camilo pasará por varios países de América, Europa y Estados Unidos; iniciará en junio de 2026.
Camilo dará 6 conciertos en Europa, 14 shows en México y cuatro conciertos en Estados Unidos.
El cantante también planea presentarse 2 veces en Puerto Rico y dará 12 conciertos en Sudamérica, donde destacan países como Argentina, Uruguay y Ecuador.
Camilo también adelantó a sus fans que se encuentra trabajando en su nuevo disco, el cual podría estrenarse en el segundo semestre del 2026.
Esto se sabe de los 14 conciertos de Camilo en México
La noticia de la gira mundial de Camilo se dio a conocer el lunes 23 de marzo, pero no dio más detalles sobre el precio de boletos o preventa.