La banda mexicana de indie rock, Little Jesus se prepara para un concierto más de las celebraciones de los 10 años de Río Salvaje, ahora en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Y si no te lo quieres perder, te tenemos lo que se sabe de fecha y boletos para el concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan:

Fecha: Sábado 14 de noviembre 2026

Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: A partir del 16 de julio 2026 desde las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Teatro Metropólitan: Desde las 11:00 am del 17 de julio 2026

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

VIP Sección A Sección AA Sección B Sección BB Sección C Sección D Sección E

Little Jesus en Teatro Metropólitan (OCESA)

Río Salvaje: El Último Baile de Little Jesus en el Teatro Metropólitan

Para cerrar con broche de oro su exitosa gira, ahora Little Jesus se presenta en el Teatro Metropólitan con Río Salvaje: El Último Baile, concierto que promete ser inigualable.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Mientras que la preventa de boletos, les dará a los tarjetahabientes Banamex 3 meses sin intereses para compras mayores de 3 mil pesos.